https://ria.ru/20231021/obuchenie-1904300159.html
Украинский пленный рассказал об обучении инструкторами США
Украинский пленный рассказал об обучении инструкторами США - РИА Новости, 21.10.2023
Украинский пленный рассказал об обучении инструкторами США
Военнослужащих Киева в Германии обучают американские инструкторы, но такое обучение ничем не отличается от "учебки" в ВСУ, рассказал РИА Новости украинский... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T09:14
2023-10-21T09:14
2023-10-21T09:14
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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Военнослужащих Киева в Германии обучают американские инструкторы, но такое обучение ничем не отличается от "учебки" в ВСУ, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Александр Лыска. Лыска был взят в плен на запорожском направлении. "После Житомира проходил обучение в Германии. Ничего особенного, базовая военная подготовка в Германии – тактическая медицина, стрельба… Все то же самое, что и здесь. (Обучали – ред.) инструкторы американские. Должностей, званий и фамилий мы не знали", - рассказал военнопленный.
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в мире, вооруженные силы украины, сша, украина, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, США, Украина, Германия
Украинский пленный рассказал об обучении инструкторами США
Пленный Лыска: обучение инструкторами США не отличается от подготовки в ВСУ