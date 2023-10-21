https://ria.ru/20231021/obuchenie-1904300159.html

Украинский пленный рассказал об обучении инструкторами США

Украинский пленный рассказал об обучении инструкторами США - РИА Новости, 21.10.2023

Украинский пленный рассказал об обучении инструкторами США

Военнослужащих Киева в Германии обучают американские инструкторы, но такое обучение ничем не отличается от "учебки" в ВСУ, рассказал РИА Новости украинский... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T09:14

2023-10-21T09:14

2023-10-21T09:14

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

сша

украина

германия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858231375_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_5660946b9aba8469037d154b0f66daab.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Военнослужащих Киева в Германии обучают американские инструкторы, но такое обучение ничем не отличается от "учебки" в ВСУ, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Александр Лыска. Лыска был взят в плен на запорожском направлении. "После Житомира проходил обучение в Германии. Ничего особенного, базовая военная подготовка в Германии – тактическая медицина, стрельба… Все то же самое, что и здесь. (Обучали – ред.) инструкторы американские. Должностей, званий и фамилий мы не знали", - рассказал военнопленный.

https://ria.ru/20230919/podgotovka-1897031813.html

сша

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы украины, сша, украина, германия