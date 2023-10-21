https://ria.ru/20231021/obstrely-1904279082.html
Украинские войска за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 21.10.2023
Украинские войска за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 23 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 76 боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T00:39
2023-10-21T00:39
2023-10-21T00:39
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 23 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 76 боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 23 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)… На донецком направлении противник совершил 13 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском шесть обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском три обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На светлодарском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 76 различных боеприпасов. Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов ДНР: Луганское, Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного гражданского лица – мужчины в Куйбышевском районе Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 36 обстрелов.
https://ria.ru/20231021/spasateli-1904278803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 76 боеприпасов