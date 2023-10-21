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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 21.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:46 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/obstrel-1904430563.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 21.10.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска вечером в субботу обстреляли Донецк и Горловку, выпустив по ним 19 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T22:46
2023-10-21T22:46
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
украина
вооруженные силы украины
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска вечером в субботу обстреляли Донецк и Горловку, выпустив по ним 19 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.35 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.45 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 17.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства. Кроме того, Донецк снова подвергся обстрелу в 21.05, 21.15 и 21.55, ВСУ выпустили по городу еще 10 снарядов калибра 155 миллиметров, три из которых - кассетные. По данным ведомства, украинские войска в 16.50 выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по населенному пункту Зайцево, в 17.15 - три снаряда калибра 152 миллиметра по населенному пункту Широкая Балка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html
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донецк, горловка, украина, вооруженные силы украины, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Украина, Вооруженные силы Украины, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 19 снарядов по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска вечером в субботу обстреляли Донецк и Горловку, выпустив по ним 19 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.35 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.45 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 17.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.10.2023Посмотреть
Кроме того, Донецк снова подвергся обстрелу в 21.05, 21.15 и 21.55, ВСУ выпустили по городу еще 10 снарядов калибра 155 миллиметров, три из которых - кассетные.
По данным ведомства, украинские войска в 16.50 выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по населенному пункту Зайцево, в 17.15 - три снаряда калибра 152 миллиметра по населенному пункту Широкая Балка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаУкраинаВооруженные силы УкраиныСЦККНАТО
 
 
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