https://ria.ru/20231021/obstrel-1904430563.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 21.10.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска вечером в субботу обстреляли Донецк и Горловку, выпустив по ним 19 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T22:46

2023-10-21T22:46

2023-10-21T22:46

специальная военная операция на украине

донецк

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украина

вооруженные силы украины

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нато

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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска вечером в субботу обстреляли Донецк и Горловку, выпустив по ним 19 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.35 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.45 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 17.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства. Кроме того, Донецк снова подвергся обстрелу в 21.05, 21.15 и 21.55, ВСУ выпустили по городу еще 10 снарядов калибра 155 миллиметров, три из которых - кассетные. По данным ведомства, украинские войска в 16.50 выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по населенному пункту Зайцево, в 17.15 - три снаряда калибра 152 миллиметра по населенному пункту Широкая Балка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html

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горловка

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донецк, горловка, украина, вооруженные силы украины, сцкк, нато