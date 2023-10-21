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В Палестине заявили об израильском обстреле рынка в Газе, есть погибшие
В Палестине заявили об израильском обстреле рынка в Газе, есть погибшие - РИА Новости, 21.10.2023
В Палестине заявили об израильском обстреле рынка в Газе, есть погибшие
Израиль обстрелял рынок Нусейрат в секторе Газа, есть погибшие, сообщило МВД Палестины. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T20:53
2023-10-21T20:53
2023-10-21T22:16
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Израиль обстрелял рынок Нусейрат в секторе Газа, есть погибшие, сообщило МВД Палестины."Есть погибшие, большое количество пострадавших в результате израильского обстрела рынка Нусейрат в секторе Газа", — заявили в ведомстве.В министерстве не уточнили число жертв и раненых.Палестинский портал Quds сообщил, что на месте обстрела вспыхнул пожар.В минувший четверг в результате израильского авиаудара по православной церкви Святого Порфирия в секторе Газа погибли 18 человек, сообщил телеканал Skai со ссылкой на настоятеля храма — архиепископа Тивериадского Алексия.Как подчеркивала греческая журналистка Арети Афанасиу, более 400 человек искали там убежища в момент взрыва. Такую же цифру озвучил архиепископ Алексий. По его словам, удар пришелся по офисам и входу в монастырь.Российский МИД осудил обстрелы. Замдиректора департамента информации и печати ведомства Алексей Зайцев заявил, что Москва не приемлет ударов по гражданским объектам в Газе.
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РИА Новости
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в мире, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, москва
В мире, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Москва
В Палестине заявили об израильском обстреле рынка в Газе, есть погибшие
МВД Палестины заявило об израильском обстреле рынка Нусейрат в Газе
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Израиль обстрелял рынок Нусейрат в секторе Газа, есть погибшие, сообщило МВД Палестины.
"Есть погибшие, большое количество пострадавших в результате израильского обстрела рынка Нусейрат в секторе Газа", — заявили в ведомстве.
В министерстве не уточнили число жертв и раненых.
Палестинский портал Quds сообщил, что на месте обстрела вспыхнул пожар.
В минувший четверг в результате израильского авиаудара по православной церкви Святого Порфирия в секторе Газа погибли 18 человек, сообщил телеканал Skai со ссылкой на настоятеля храма — архиепископа Тивериадского Алексия.
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Как подчеркивала греческая журналистка Арети Афанасиу, более 400 человек искали там убежища в момент взрыва. Такую же цифру озвучил архиепископ Алексий. По его словам, удар пришелся по офисам и входу в монастырь.
Российский МИД осудил обстрелы. Замдиректора департамента информации и печати ведомства Алексей Зайцев заявил, что Москва
не приемлет ударов по гражданским объектам в Газе.