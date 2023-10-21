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Украинские войска выпустили 15 снарядов по ДНР
Украинские войска выпустили 15 снарядов по ДНР - РИА Новости, 21.10.2023
Украинские войска выпустили 15 снарядов по ДНР
Украинские войска обстреляли Ясиноватский район, Донецк и Макеевку, выпустив 15 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T16:56
2023-10-21T16:56
2023-10-21T16:58
специальная военная операция на украине
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происшествия
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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватский район, Донецк и Макеевку, выпустив 15 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.25 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. По данным ведомства, украинские войска в 14.55, 15.00 и 15.35 мск выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров по Ясиноватскому району. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
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донецк, макеевка, сцкк, происшествия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, СЦКК, Происшествия, Донецкая Народная Республика
Украинские войска выпустили 15 снарядов по ДНР
ВСУ выпустили 15 снарядов по Макеевке, Донецку и Ясиноватскому району