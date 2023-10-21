https://ria.ru/20231021/obstrel-1904377912.html

Украинские войска выпустили 15 снарядов по ДНР

Украинские войска выпустили 15 снарядов по ДНР - РИА Новости, 21.10.2023

Украинские войска выпустили 15 снарядов по ДНР

Украинские войска обстреляли Ясиноватский район, Донецк и Макеевку, выпустив 15 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T16:56

2023-10-21T16:56

2023-10-21T16:58

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

сцкк

происшествия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватский район, Донецк и Макеевку, выпустив 15 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.25 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. По данным ведомства, украинские войска в 14.55, 15.00 и 15.35 мск выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров по Ясиноватскому району. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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донецк, макеевка, сцкк, происшествия, донецкая народная республика