Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Донецка пострадали два человека - РИА Новости, 21.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:57 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/obstrel-1904362879.html
При обстреле Донецка пострадали два человека
При обстреле Донецка пострадали два человека - РИА Новости, 21.10.2023
При обстреле Донецка пострадали два человека
Украинские военные нанесли артиллерийский удар по Донецку с применением кассетных боеприпасов, часть из выпущенных снарядов попала по месту нахождения пожарных... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T15:57
2023-10-21T15:57
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904359032_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_17c1e7f6c405ca62ea4012b2533ca4af.jpg
ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские военные нанесли артиллерийский удар по Донецку с применением кассетных боеприпасов, часть из выпущенных снарядов попала по месту нахождения пожарных машин и машин скорой помощи, передает корреспондент РИА Новости. В результате попаданий одна машина скорой помощи полностью сгорела, серьезные повреждения получил и пожарный автомобиль, еще несколько гражданских автомобилей получили повреждения. По сообщениям очевидцев, как минимум два человека получили ранения, их забрали сотрудники скорой помощи. Пожарные на месте локализуют возгорания. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинские войска 23 раза обстреляли территорию республики, выпустив 76 единиц различных боеприпасов. Погиб один мирный житель, повреждено два гражданских домостроения и еще три объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20231021/obstrel-1904346902.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка
2023-10-21T15:57
true
PT2M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904359032_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c24f90c7a7d24d6f2a4edaecaaef67c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
При обстреле Донецка пострадали два человека

При обстреле Донецка пострадали два человека и полностью сгорела машина скорой

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские военные нанесли артиллерийский удар по Донецку с применением кассетных боеприпасов, часть из выпущенных снарядов попала по месту нахождения пожарных машин и машин скорой помощи, передает корреспондент РИА Новости.
В результате попаданий одна машина скорой помощи полностью сгорела, серьезные повреждения получил и пожарный автомобиль, еще несколько гражданских автомобилей получили повреждения.
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку
Вчера, 14:30
По сообщениям очевидцев, как минимум два человека получили ранения, их забрали сотрудники скорой помощи. Пожарные на месте локализуют возгорания.
По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинские войска 23 раза обстреляли территорию республики, выпустив 76 единиц различных боеприпасов. Погиб один мирный житель, повреждено два гражданских домостроения и еще три объекта гражданской инфраструктуры.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 октября, 17:12
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала