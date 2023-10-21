https://ria.ru/20231021/obstrel-1904362879.html

При обстреле Донецка пострадали два человека

При обстреле Донецка пострадали два человека - РИА Новости, 21.10.2023

При обстреле Донецка пострадали два человека

Украинские военные нанесли артиллерийский удар по Донецку с применением кассетных боеприпасов, часть из выпущенных снарядов попала по месту нахождения пожарных... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T15:57

2023-10-21T15:57

2023-10-21T15:57

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские военные нанесли артиллерийский удар по Донецку с применением кассетных боеприпасов, часть из выпущенных снарядов попала по месту нахождения пожарных машин и машин скорой помощи, передает корреспондент РИА Новости. В результате попаданий одна машина скорой помощи полностью сгорела, серьезные повреждения получил и пожарный автомобиль, еще несколько гражданских автомобилей получили повреждения. По сообщениям очевидцев, как минимум два человека получили ранения, их забрали сотрудники скорой помощи. Пожарные на месте локализуют возгорания. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинские войска 23 раза обстреляли территорию республики, выпустив 76 единиц различных боеприпасов. Погиб один мирный житель, повреждено два гражданских домостроения и еще три объекта гражданской инфраструктуры.

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия