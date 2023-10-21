Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удар по Донецку кассетными снарядами - РИА Новости, 21.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:30 21.10.2023 (обновлено: 15:44 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/obstrel-1904356027.html
ВСУ нанесли удар по Донецку кассетными снарядами
ВСУ нанесли удар по Донецку кассетными снарядами - РИА Новости, 21.10.2023
ВСУ нанесли удар по Донецку кассетными снарядами
ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по гражданским объектам в Донецке, под прямой удар попали торговые склады и СТО(станция техобслуживания), передает... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T15:30
2023-10-21T15:44
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904359032_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_17c1e7f6c405ca62ea4012b2533ca4af.jpg
ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по гражданским объектам в Донецке, под прямой удар попали торговые склады и СТО(станция техобслуживания), передает корреспондент РИА Новости."Было пару взрывов, потом прилет и машина загорелась, подорвалась и начали гореть все остальные. Здесь находится СТО, автогараж", - сообщил очевидец происшествия Николай.Еще несколько кассетных снарядов попали по торговой базе неподалеку, где хранятся продукты и бытовая химия, рассказала сотрудница склада Наталья."Было очень громко. Это база торгового обслуживания, здесь находятся продукты, склады с приправами, печенье, конфеты, есть и бытовая химия. В этом здании были люди, я думаю, вряд ли они успели выбежать", - рассказала очевидец.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка
2023-10-21T15:30
true
PT2M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904359032_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c24f90c7a7d24d6f2a4edaecaaef67c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, происшествия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Происшествия, Донецкая Народная Республика
ВСУ нанесли удар по Донецку кассетными снарядами

При обстреле Донецка пострадали машины скорой и торговые склады

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по гражданским объектам в Донецке, под прямой удар попали торговые склады и СТО(станция техобслуживания), передает корреспондент РИА Новости.
«
"Было пару взрывов, потом прилет и машина загорелась, подорвалась и начали гореть все остальные. Здесь находится СТО, автогараж", - сообщил очевидец происшествия Николай.
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
"Мне уже не страшно". Что происходит в прифронтовом районе Донецка
7 октября, 08:00
Еще несколько кассетных снарядов попали по торговой базе неподалеку, где хранятся продукты и бытовая химия, рассказала сотрудница склада Наталья.
"Было очень громко. Это база торгового обслуживания, здесь находятся продукты, склады с приправами, печенье, конфеты, есть и бытовая химия. В этом здании были люди, я думаю, вряд ли они успели выбежать", - рассказала очевидец.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 октября, 17:12
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкПроисшествияДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала