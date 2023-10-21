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ВСУ нанесли удар по Донецку кассетными снарядами

ВСУ нанесли удар по Донецку кассетными снарядами - РИА Новости, 21.10.2023

ВСУ нанесли удар по Донецку кассетными снарядами

ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по гражданским объектам в Донецке, под прямой удар попали торговые склады и СТО(станция техобслуживания), передает... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T15:30

2023-10-21T15:30

2023-10-21T15:44

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по гражданским объектам в Донецке, под прямой удар попали торговые склады и СТО(станция техобслуживания), передает корреспондент РИА Новости."Было пару взрывов, потом прилет и машина загорелась, подорвалась и начали гореть все остальные. Здесь находится СТО, автогараж", - сообщил очевидец происшествия Николай.Еще несколько кассетных снарядов попали по торговой базе неподалеку, где хранятся продукты и бытовая химия, рассказала сотрудница склада Наталья."Было очень громко. Это база торгового обслуживания, здесь находятся продукты, склады с приправами, печенье, конфеты, есть и бытовая химия. В этом здании были люди, я думаю, вряд ли они успели выбежать", - рассказала очевидец.

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html

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донецк, происшествия, донецкая народная республика