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Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку
Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку - РИА Новости, 21.10.2023
Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку
Украинские войска в 14.15 обстреляли Донецк из РСЗО, выпустив четыре ракеты по Буденновскому району города, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T14:30
2023-10-21T14:30
2023-10-21T15:22
специальная военная операция на украине
буденновский район
донецк
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происшествия
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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска в 14.15 обстреляли Донецк из РСЗО, выпустив четыре ракеты по Буденновскому району города, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14.15 - населенный пункт Дачное – город Донецк (Калининский и Буденновский район): выпущено четыре ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО и последствия обстрела пока не сообщаются.Позже мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Калининского района наблюдается задымление в районе "Мотеля".Мотель - это автостанция на окраине Калининского района.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
буденновский район
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буденновский район, донецк, сцкк, происшествия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Буденновский район, Донецк, СЦКК, Происшествия, Донецкая Народная Республика
Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку