https://ria.ru/20231021/obstrel-1904345473.html
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 21.10.2023
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив по городу семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 20 минут, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T14:23
2023-10-21T14:23
2023-10-21T14:23
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
куйбышевский район
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив по городу семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 20 минут, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13.40 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 14.00 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Сообщается об обстреле Ясиноватского района ДНР: в 13.30 украинские войска выпустили по нему три снаряда того же калибра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Куйбышевский район, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили семь натовских снарядов по Донецку