https://ria.ru/20231021/obstrel-1904339962.html

Армия Израиля рассказала о неудачных ракетных пусках из сектора Газа

Армия Израиля рассказала о неудачных ракетных пусках из сектора Газа - РИА Новости, 21.10.2023

Армия Израиля рассказала о неудачных ракетных пусках из сектора Газа

Пятая часть ракет, выпушенных палестинскими группировками из сектора Газа за сутки, упали на территории анклава, а всего за время эскалации израильские военные... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T13:53

2023-10-21T13:53

2023-10-21T13:53

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армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 окт - РИА Новости. Пятая часть ракет, выпушенных палестинскими группировками из сектора Газа за сутки, упали на территории анклава, а всего за время эскалации израильские военные зафиксировали более 550 неудачных ракетных пусков в анклаве, сообщил в субботу пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари. "За минувшие сутки около пятой части ракет, выпущенных террористическими организациями, упали в секторе Газа. Более 550 ракет — это неудачные запуски ХАМАС и "Исламского джихада", в результате которых погибли ни в чем не повинные мирные жители в секторе Газа", - заявил Хагари на брифинге. Первые данные о неудачных пусках ракет палестинскими группировками в секторе Газа появились после информации о том, что баптистская больница "Аль-Ахли" в Газе 17 октября подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них - женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

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в мире, израиль, палестина, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, исламский джихад, сектор газа