Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 16 снарядов по Донецку и Макеевке
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на месте обстрела
Сотрудник Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на месте обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстрелы Донецка и Макеевки, за полчаса по городам выпущено 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12.10 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров... 12.10 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 12.25 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 12.35 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 12.45 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.