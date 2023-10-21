https://ria.ru/20231021/obstrel-1904290413.html
Украинские войска обстреляли ДНР снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли ДНР снарядами натовского калибра - РИА Новости, 21.10.2023
Украинские войска обстреляли ДНР снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк, Макееву и Ясиноватский район, выпустив по ним за десять минут 12 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщается в... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T06:55
2023-10-21T06:55
2023-10-21T07:00
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 окт — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макееву и Ясиноватский район, выпустив по ним за десять минут 12 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК."После 00.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 00.00 — населенный пункт Новоселовка Первая — Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в публикации.Затем в 00.05 Украина открыла огонь по Киевскому району Донецка, применив так же три снаряда этого калибра. В 00.10 ВСУ выпустили еще по три снаряда по региональному центру и Макеевке.О жертвах не сообщается.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231021/porazhenie-1904287788.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска обстреляли ДНР снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк, Макееву и Ясиноватский район