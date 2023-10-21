https://ria.ru/20231021/obstrel-1904290413.html

Украинские войска обстреляли ДНР снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли ДНР снарядами натовского калибра - РИА Новости, 21.10.2023

Украинские войска обстреляли ДНР снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк, Макееву и Ясиноватский район, выпустив по ним за десять минут 12 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщается в... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T06:55

2023-10-21T06:55

2023-10-21T07:00

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg

ДОНЕЦК, 21 окт — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макееву и Ясиноватский район, выпустив по ним за десять минут 12 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК."После 00.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 00.00 — населенный пункт Новоселовка Первая — Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в публикации.Затем в 00.05 Украина открыла огонь по Киевскому району Донецка, применив так же три снаряда этого калибра. В 00.10 ВСУ выпустили еще по три снаряда по региональному центру и Макеевке.О жертвах не сообщается.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231021/porazhenie-1904287788.html

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия