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Американская экс-разведчица пришла в ярость из-за лжи США о Путине - РИА Новости, 21.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:53 21.10.2023 (обновлено: 02:01 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/nelepost-1904281910.html
Американская экс-разведчица пришла в ярость из-за лжи США о Путине
Американская экс-разведчица пришла в ярость из-за лжи США о Путине - РИА Новости, 21.10.2023
Американская экс-разведчица пришла в ярость из-за лжи США о Путине
Президент США Джо Байден цинично использует трагические события в Израиле, чтобы влить еще больше денег в Украину, заявила бывшая разведчица Пентагона Ребекка... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T01:53
2023-10-21T02:01
специальная военная операция на украине
в мире
израиль
украина
россия
джо байден
ребекка коффлер
нато
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден цинично использует трагические события в Израиле, чтобы влить еще больше денег в Украину, заявила бывшая разведчица Пентагона Ребекка Коффлер в эфире телеканала Fox News."Он продолжает вести свою нелепую политику. Забрасывание Украины деньгами не принесет победы", — считает аналитик.Коффлер предположила, что Байден намеренно "политизирует" трагические события на Ближнем Востоке, чтобы добиться финансирования для Киева. По ее мнению, Белый дом собирается "ограбить Израиль ради Украины".Экс-разведчица добавила, что в Вашингтоне дают ложные прогнозы по поводу политики России. Она раскритиковала заявления о том, что президент России якобы готовит нападение на страны НАТО."Это нелепо. Байден лжет", — заключила Коффлер.20 октября американский президент запросил у конгресса согласование бюджета на помощь Украине и Израилю, которому предполагается выделить 14,3 миллиардов долларов.Для Киева запланирован 61 миллиард долларов, из которых почти половина пойдет на поставки вооружений и пополнение собственных запасов, 14,4 миллиарда — на обеспечение разведывательной и оборонной поддержки, 16,3 миллиарда — на гуманитарную помощь, 481 миллион — на поддержку украинцев, прибывающих в США, а еще 149 миллионов — на реагирование в случае ядерных и радиоактивных инцидентов.
https://ria.ru/20231021/bayden-1904278930.html
https://ria.ru/20231020/izrail-1904266924.html
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в мире, израиль, украина, россия, джо байден, ребекка коффлер, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Специальная военная операция на Украине, В мире, Израиль, Украина, Россия, Джо Байден, Ребекка Коффлер, НАТО, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Американская экс-разведчица пришла в ярость из-за лжи США о Путине

Экс-разведчица Коффлер: Байден бессмысленно пытается завалить Украину деньгами

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден цинично использует трагические события в Израиле, чтобы влить еще больше денег в Украину, заявила бывшая разведчица Пентагона Ребекка Коффлер в эфире телеканала Fox News.
«
"Он продолжает вести свою нелепую политику. Забрасывание Украины деньгами не принесет победы", — считает аналитик.
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В США рассказали, что показала речь Байдена об Израиле и Украине
00:35
Коффлер предположила, что Байден намеренно "политизирует" трагические события на Ближнем Востоке, чтобы добиться финансирования для Киева. По ее мнению, Белый дом собирается "ограбить Израиль ради Украины".
Экс-разведчица добавила, что в Вашингтоне дают ложные прогнозы по поводу политики России. Она раскритиковала заявления о том, что президент России якобы готовит нападение на страны НАТО.
«
"Это нелепо. Байден лжет", — заключила Коффлер.
20 октября американский президент запросил у конгресса согласование бюджета на помощь Украине и Израилю, которому предполагается выделить 14,3 миллиардов долларов.
Для Киева запланирован 61 миллиард долларов, из которых почти половина пойдет на поставки вооружений и пополнение собственных запасов, 14,4 миллиарда — на обеспечение разведывательной и оборонной поддержки, 16,3 миллиарда — на гуманитарную помощь, 481 миллион — на поддержку украинцев, прибывающих в США, а еще 149 миллионов — на реагирование в случае ядерных и радиоактивных инцидентов.
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Вчера, 22:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИзраильУкраинаРоссияДжо БайденРебекка КоффлерНАТООбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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