https://ria.ru/20231021/naselenie-1904277358.html
В Росстате спрогнозировали рост рождаемости в России после 2027 года
В Росстате спрогнозировали рост рождаемости в России после 2027 года - РИА Новости, 21.10.2023
В Росстате спрогнозировали рост рождаемости в России после 2027 года
Рождаемость в России будет падать до 2027 года, после чего начнет медленно расти, но естественная убыль населения сохранится до 2046 года, прогнозирует Росстат. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T00:14
2023-10-21T00:14
2023-10-21T00:14
общество
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Рождаемость в России будет падать до 2027 года, после чего начнет медленно расти, но естественная убыль населения сохранится до 2046 года, прогнозирует Росстат. Так, по данным Демографического прогноза до 2046 года, в 2027 году число новорожденных составит чуть более 1,140 миллиона, при этом число умерших достигнет почти 1,844 миллиона. Таким образом, естественная убыль населения составит 703 тысячи человек. К 2045 году ожидается, что число родившихся увеличится до 1,426 миллиона, а число умерших немного снизится - до 1,828 миллиона человек. По данным Росстата, естественная убыль населения России в 2022 году составила 599,6 тысячи человек, снизившись более чем в 1,7 раза по сравнению с 2021 годом. В 2021 году естественная убыль населения России составила 1,04 миллиона человек.
https://ria.ru/20231013/smertnost-1902419906.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Общество, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
В Росстате спрогнозировали рост рождаемости в России после 2027 года
Росстат ожидает сокращения населения РФ до 2046 года
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Рождаемость в России будет падать до 2027 года, после чего начнет медленно расти, но естественная убыль населения сохранится до 2046 года, прогнозирует Росстат.
Так, по данным Демографического прогноза до 2046 года, в 2027 году число новорожденных составит чуть более 1,140 миллиона, при этом число умерших достигнет почти 1,844 миллиона. Таким образом, естественная убыль населения составит 703 тысячи человек.
К 2045 году ожидается, что число родившихся увеличится до 1,426 миллиона, а число умерших немного снизится - до 1,828 миллиона человек.
По данным Росстата, естественная убыль населения России в 2022 году составила 599,6 тысячи человек, снизившись более чем в 1,7 раза по сравнению с 2021 годом.
В 2021 году естественная убыль населения России составила 1,04 миллиона человек.
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