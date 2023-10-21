https://ria.ru/20231021/naselenie-1904277358.html

В Росстате спрогнозировали рост рождаемости в России после 2027 года

В Росстате спрогнозировали рост рождаемости в России после 2027 года - РИА Новости, 21.10.2023

В Росстате спрогнозировали рост рождаемости в России после 2027 года

Рождаемость в России будет падать до 2027 года, после чего начнет медленно расти, но естественная убыль населения сохранится до 2046 года, прогнозирует Росстат. РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T00:14

2023-10-21T00:14

2023-10-21T00:14

общество

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Рождаемость в России будет падать до 2027 года, после чего начнет медленно расти, но естественная убыль населения сохранится до 2046 года, прогнозирует Росстат. Так, по данным Демографического прогноза до 2046 года, в 2027 году число новорожденных составит чуть более 1,140 миллиона, при этом число умерших достигнет почти 1,844 миллиона. Таким образом, естественная убыль населения составит 703 тысячи человек. К 2045 году ожидается, что число родившихся увеличится до 1,426 миллиона, а число умерших немного снизится - до 1,828 миллиона человек. По данным Росстата, естественная убыль населения России в 2022 году составила 599,6 тысячи человек, снизившись более чем в 1,7 раза по сравнению с 2021 годом. В 2021 году естественная убыль населения России составила 1,04 миллиона человек.

https://ria.ru/20231013/smertnost-1902419906.html

россия

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Максим Горбачев

общество, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)