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Полиция задержала подозреваемого в нападениях на девушек в Перми - РИА Новости, 21.10.2023
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11:03 21.10.2023 (обновлено: 11:14 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/mvd-1904312194.html
Полиция задержала подозреваемого в нападениях на девушек в Перми
Полиция задержала подозреваемого в нападениях на девушек в Перми - РИА Новости, 21.10.2023
Полиция задержала подозреваемого в нападениях на девушек в Перми
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нескольких нападениях на девушек в Индустриальном районе Перми, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T11:03
2023-10-21T11:14
происшествия
пермь
свердловская область
екатеринбург
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ПЕРМЬ, 21 окт - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нескольких нападениях на девушек в Индустриальном районе Перми, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД. Ранее в пермских сообществах в соцсетях появилась информация о трех нападениях в октябре на девушек в микрорайоне Ераничи в Перми. Все пострадавшие живы: первой девушке на улице приставили к горлу нож, пытаясь увести с собой, однако она смогла вырваться; об аналогичных действиях со стороны неизвестного прохожего сообщила еще одна жительница микрорайона. Через несколько дней 18-летняя пермячка была на улице схвачена злоумышленником за волосы, он потащил ее в кусты, угрожая убить, нападавшего спугнул житель ближайшего дома, который закричал с балкона, заметив происходящее. После этого полиция сообщила о причастности к инцидентам 45-летнего уроженца Свердловской области, находившегося в федеральном розыске за совершение тяжкого преступления в Екатеринбурге. Ведомство устанавливало местонахождение мужчины. "Сотрудниками уголовного розыска задержан мужчина, подозреваемый в совершении нападений на женщин в Индустриальном районе Перми", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231020/peterburg-1904157331.html
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пермь
свердловская область
екатеринбург
россия
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происшествия, пермь, свердловская область, екатеринбург, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Пермь, Свердловская область, Екатеринбург, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полиция задержала подозреваемого в нападениях на девушек в Перми

МВД: в Перми задержали подозреваемого в трех нападениях на девушек

© Фото : Полиция Прикамья/TelegramМужчина, подозреваемый в совершении нападений на женщин в Индустриальном районе Перми. 21 октября 2023
Мужчина, подозреваемый в совершении нападений на женщин в Индустриальном районе Перми. 21 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© Фото : Полиция Прикамья/Telegram
Мужчина, подозреваемый в совершении нападений на женщин в Индустриальном районе Перми. 21 октября 2023
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 21 окт - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нескольких нападениях на девушек в Индустриальном районе Перми, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.
Ранее в пермских сообществах в соцсетях появилась информация о трех нападениях в октябре на девушек в микрорайоне Ераничи в Перми. Все пострадавшие живы: первой девушке на улице приставили к горлу нож, пытаясь увести с собой, однако она смогла вырваться; об аналогичных действиях со стороны неизвестного прохожего сообщила еще одна жительница микрорайона. Через несколько дней 18-летняя пермячка была на улице схвачена злоумышленником за волосы, он потащил ее в кусты, угрожая убить, нападавшего спугнул житель ближайшего дома, который закричал с балкона, заметив происходящее.
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После этого полиция сообщила о причастности к инцидентам 45-летнего уроженца Свердловской области, находившегося в федеральном розыске за совершение тяжкого преступления в Екатеринбурге. Ведомство устанавливало местонахождение мужчины.
"Сотрудниками уголовного розыска задержан мужчина, подозреваемый в совершении нападений на женщин в Индустриальном районе Перми", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияПермьСвердловская областьЕкатеринбургРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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