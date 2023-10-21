https://ria.ru/20231021/mvd-1904312194.html

Полиция задержала подозреваемого в нападениях на девушек в Перми

Полиция задержала подозреваемого в нападениях на девушек в Перми - РИА Новости, 21.10.2023

Полиция задержала подозреваемого в нападениях на девушек в Перми

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нескольких нападениях на девушек в Индустриальном районе Перми, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД. РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T11:03

2023-10-21T11:03

2023-10-21T11:14

происшествия

пермь

свердловская область

екатеринбург

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ПЕРМЬ, 21 окт - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нескольких нападениях на девушек в Индустриальном районе Перми, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД. Ранее в пермских сообществах в соцсетях появилась информация о трех нападениях в октябре на девушек в микрорайоне Ераничи в Перми. Все пострадавшие живы: первой девушке на улице приставили к горлу нож, пытаясь увести с собой, однако она смогла вырваться; об аналогичных действиях со стороны неизвестного прохожего сообщила еще одна жительница микрорайона. Через несколько дней 18-летняя пермячка была на улице схвачена злоумышленником за волосы, он потащил ее в кусты, угрожая убить, нападавшего спугнул житель ближайшего дома, который закричал с балкона, заметив происходящее. После этого полиция сообщила о причастности к инцидентам 45-летнего уроженца Свердловской области, находившегося в федеральном розыске за совершение тяжкого преступления в Екатеринбурге. Ведомство устанавливало местонахождение мужчины. "Сотрудниками уголовного розыска задержан мужчина, подозреваемый в совершении нападений на женщин в Индустриальном районе Перми", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231020/peterburg-1904157331.html

https://ria.ru/20231020/proisshestvie-1904091614.html

пермь

свердловская область

екатеринбург

россия

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происшествия, пермь, свердловская область, екатеринбург, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)