https://ria.ru/20231021/msk-1904320069.html
В Москве столкнулись несколько машин, движение в центр затруднено
В Москве столкнулись несколько машин, движение в центр затруднено - РИА Новости, 21.10.2023
В Москве столкнулись несколько машин, движение в центр затруднено
Четыре машины столкнулись на Марксистской улице около дома 24, движение в центр затруднено, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T11:59
2023-10-21T11:59
2023-10-21T12:08
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Четыре машины столкнулись на Марксистской улице около дома 24, движение в центр затруднено, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. "️На улице Марксистская в районе дома 24 произошло ДТП с участием четырех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Занято три полосы движения в сторону центра и две полосы из трех в сторону ТТК. Организовано реверсивное движение по 1 полосе, движение затруднено", - говорится в сообщении.
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происшествия, авто, москва, россия, общество
Происшествия, Авто, Москва, Россия, Общество
В Москве столкнулись несколько машин, движение в центр затруднено
Дептранс: в Москве затруднено движение в центр из-за ДТП на Марксистской улице