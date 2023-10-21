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В Москве столкнулись несколько машин, движение в центр затруднено - РИА Новости, 21.10.2023
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11:59 21.10.2023 (обновлено: 12:08 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/msk-1904320069.html
В Москве столкнулись несколько машин, движение в центр затруднено
В Москве столкнулись несколько машин, движение в центр затруднено - РИА Новости, 21.10.2023
В Москве столкнулись несколько машин, движение в центр затруднено
Четыре машины столкнулись на Марксистской улице около дома 24, движение в центр затруднено, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T11:59
2023-10-21T12:08
происшествия
авто
москва
россия
общество
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Четыре машины столкнулись на Марксистской улице около дома 24, движение в центр затруднено, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. "️На улице Марксистская в районе дома 24 произошло ДТП с участием четырех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Занято три полосы движения в сторону центра и две полосы из трех в сторону ТТК. Организовано реверсивное движение по 1 полосе, движение затруднено", - говорится в сообщении.
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происшествия, авто, москва, россия, общество
Происшествия, Авто, Москва, Россия, Общество
В Москве столкнулись несколько машин, движение в центр затруднено

Дептранс: в Москве затруднено движение в центр из-за ДТП на Марксистской улице

© Фото : Дептранс. Оперативно/TelegramДТП с участием четырех автомобилей в Москве. 21 октября 2023
ДТП с участием четырех автомобилей в Москве. 21 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© Фото : Дептранс. Оперативно/Telegram
ДТП с участием четырех автомобилей в Москве. 21 октября 2023
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Четыре машины столкнулись на Марксистской улице около дома 24, движение в центр затруднено, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
"️На улице Марксистская в районе дома 24 произошло ДТП с участием четырех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Занято три полосы движения в сторону центра и две полосы из трех в сторону ТТК. Организовано реверсивное движение по 1 полосе, движение затруднено", - говорится в сообщении.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
В Приморье три человека, в том числе маленький ребенок, погибли в ДТП
20 октября, 10:57
 
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