https://ria.ru/20231021/moshennik-1904277911.html

Россиян предупредили о возвращении старой уловки мошенников в магазине

Россиян предупредили о возвращении старой уловки мошенников в магазине - РИА Новости, 21.10.2023

Россиян предупредили о возвращении старой уловки мошенников в магазине

Просьба от постороннего человека оплатить вашу покупку пластиковой картой взамен на наличные может оказаться позабытой уловкой мошенников, предупредила в беседе РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T02:15

2023-10-21T02:15

2023-10-21T02:15

общество

елена кудерко

россия

мошенничество

покупка

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Просьба от постороннего человека оплатить вашу покупку пластиковой картой взамен на наличные может оказаться позабытой уловкой мошенников, предупредила в беседе с агентством “Прайм” адвокат Елена Кудерко.Как правило, это объясняют тем, что срочно нужны деньги, а банкомата рядом нет. Покупателю действительно оплачивают покупки, и он отдает наличные.“В этот момент жертвой мошенников становится собственник той самой пластиковой карты, с которой совершен расчет”, — пояснила юрист.Дело в том, что такие операции проворачивают, как правило, с украденной картой — так преступники без помех и комиссий обналичивают чужие деньги.Покупатель, согласившийся помочь, узнает об этом позже — кассы магазинов обычно находятся под видеонаблюдением, и операции по всем картам фиксируются. Позже придется долго объяснять свою отзывчивость правоохранительным органам, вспоминая, как именно выглядел мошенник, которому вы согласились “помочь”, заключила Кудерко.

https://ria.ru/20231020/moshennichestvo-1904060080.html

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общество, елена кудерко, россия, мошенничество, покупка