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Россиян предупредили о возвращении старой уловки мошенников в магазине - РИА Новости, 21.10.2023
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02:15 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/moshennik-1904277911.html
Россиян предупредили о возвращении старой уловки мошенников в магазине
Россиян предупредили о возвращении старой уловки мошенников в магазине - РИА Новости, 21.10.2023
Россиян предупредили о возвращении старой уловки мошенников в магазине
Просьба от постороннего человека оплатить вашу покупку пластиковой картой взамен на наличные может оказаться позабытой уловкой мошенников, предупредила в беседе РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T02:15
2023-10-21T02:15
общество
елена кудерко
россия
мошенничество
покупка
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Просьба от постороннего человека оплатить вашу покупку пластиковой картой взамен на наличные может оказаться позабытой уловкой мошенников, предупредила в беседе с агентством “Прайм” адвокат Елена Кудерко.Как правило, это объясняют тем, что срочно нужны деньги, а банкомата рядом нет. Покупателю действительно оплачивают покупки, и он отдает наличные.“В этот момент жертвой мошенников становится собственник той самой пластиковой карты, с которой совершен расчет”, — пояснила юрист.Дело в том, что такие операции проворачивают, как правило, с украденной картой — так преступники без помех и комиссий обналичивают чужие деньги.Покупатель, согласившийся помочь, узнает об этом позже — кассы магазинов обычно находятся под видеонаблюдением, и операции по всем картам фиксируются. Позже придется долго объяснять свою отзывчивость правоохранительным органам, вспоминая, как именно выглядел мошенник, которому вы согласились “помочь”, заключила Кудерко.
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общество, елена кудерко, россия, мошенничество, покупка
Общество, Елена Кудерко, Россия, Мошенничество, Покупка
Россиян предупредили о возвращении старой уловки мошенников в магазине

Юрист Кудерко: мошенники предлагают использовать свою карту в обмен на наличные

© РИА Новости / Владимир АстапковичКасса магазина
Касса магазина - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Касса магазина. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Просьба от постороннего человека оплатить вашу покупку пластиковой картой взамен на наличные может оказаться позабытой уловкой мошенников, предупредила в беседе с агентством “Прайм” адвокат Елена Кудерко.
Как правило, это объясняют тем, что срочно нужны деньги, а банкомата рядом нет. Покупателю действительно оплачивают покупки, и он отдает наличные.
«
“В этот момент жертвой мошенников становится собственник той самой пластиковой карты, с которой совершен расчет”, — пояснила юрист.
Дело в том, что такие операции проворачивают, как правило, с украденной картой — так преступники без помех и комиссий обналичивают чужие деньги.
Покупатель, согласившийся помочь, узнает об этом позже — кассы магазинов обычно находятся под видеонаблюдением, и операции по всем картам фиксируются. Позже придется долго объяснять свою отзывчивость правоохранительным органам, вспоминая, как именно выглядел мошенник, которому вы согласились “помочь”, заключила Кудерко.
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