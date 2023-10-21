Минобороны Украины назвало дату следующей встречи в формате "Рамштайн"
МО Украины: следующая встреча в формате "Рамштайн" пройдет в ноябре
© AP Photo / Matthias SchraderМинистр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников на открытии заседания контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн
© AP Photo / Matthias Schrader
Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников на открытии заседания контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Очередное заседание в формате "Рамштайн" пройдет в Германии в ноябре, главной темой станет подготовка украинских войск к зиме, сообщил начальник управления прессы и информации министерства обороны Украины Илларион Павлюк в эфире.
"Следующее заседание (в формате "Рамштайн" - ред.) будет в ноябре, дата будет известна позднее", - сказал Павлюк в эфире телеканала "Рада".
По словам Павлюка, главной темой заседания станет подготовка ВСУ к зиме, в частности, речь пойдет об усилении противовоздушной обороны, поставках артиллерии и боеприпасов.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он обращал внимание на то, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.