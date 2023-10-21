https://ria.ru/20231021/mo-1904410228.html

Минобороны Украины назвало дату следующей встречи в формате "Рамштайн"

Минобороны Украины назвало дату следующей встречи в формате "Рамштайн" - РИА Новости, 21.10.2023

Минобороны Украины назвало дату следующей встречи в формате "Рамштайн"

Очередное заседание в формате "Рамштайн" пройдет в Германии в ноябре, главной темой станет подготовка украинских войск к зиме, сообщил начальник управления... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T19:57

2023-10-21T19:57

2023-10-21T19:57

специальная военная операция на украине

украина

россия

германия

сергей лавров

дмитрий песков

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Очередное заседание в формате "Рамштайн" пройдет в Германии в ноябре, главной темой станет подготовка украинских войск к зиме, сообщил начальник управления прессы и информации министерства обороны Украины Илларион Павлюк в эфире. "Следующее заседание (в формате "Рамштайн" - ред.) будет в ноябре, дата будет известна позднее", - сказал Павлюк в эфире телеканала "Рада". По словам Павлюка, главной темой заседания станет подготовка ВСУ к зиме, в частности, речь пойдет об усилении противовоздушной обороны, поставках артиллерии и боеприпасов. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он обращал внимание на то, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20231021/ukraina-1904397623.html

https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html

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украина, россия, германия, сергей лавров, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины, в мире