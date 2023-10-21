Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Украины назвало дату следующей встречи в формате "Рамштайн" - РИА Новости, 21.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:57 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/mo-1904410228.html
Минобороны Украины назвало дату следующей встречи в формате "Рамштайн"
Минобороны Украины назвало дату следующей встречи в формате "Рамштайн" - РИА Новости, 21.10.2023
Минобороны Украины назвало дату следующей встречи в формате "Рамштайн"
Очередное заседание в формате "Рамштайн" пройдет в Германии в ноябре, главной темой станет подготовка украинских войск к зиме, сообщил начальник управления... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T19:57
2023-10-21T19:57
специальная военная операция на украине
украина
россия
германия
сергей лавров
дмитрий песков
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866848436_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_f5dd247c4acfcaf21f501e3161080b3a.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Очередное заседание в формате "Рамштайн" пройдет в Германии в ноябре, главной темой станет подготовка украинских войск к зиме, сообщил начальник управления прессы и информации министерства обороны Украины Илларион Павлюк в эфире. "Следующее заседание (в формате "Рамштайн" - ред.) будет в ноябре, дата будет известна позднее", - сказал Павлюк в эфире телеканала "Рада". По словам Павлюка, главной темой заседания станет подготовка ВСУ к зиме, в частности, речь пойдет об усилении противовоздушной обороны, поставках артиллерии и боеприпасов. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он обращал внимание на то, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20231021/ukraina-1904397623.html
https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html
украина
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866848436_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_872d2400d05d028402080049009c6131.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, германия, сергей лавров, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Германия, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
Минобороны Украины назвало дату следующей встречи в формате "Рамштайн"

МО Украины: следующая встреча в формате "Рамштайн" пройдет в ноябре

© AP Photo / Matthias SchraderМинистр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников на открытии заседания контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн
Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников на открытии заседания контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AP Photo / Matthias Schrader
Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников на открытии заседания контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Очередное заседание в формате "Рамштайн" пройдет в Германии в ноябре, главной темой станет подготовка украинских войск к зиме, сообщил начальник управления прессы и информации министерства обороны Украины Илларион Павлюк в эфире.
"Следующее заседание (в формате "Рамштайн" - ред.) будет в ноябре, дата будет известна позднее", - сказал Павлюк в эфире телеканала "Рада".
Верховная рада Украины - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
В Раде констатировали рост числа дел по отмыванию имущества на Украине
Вчера, 18:34
По словам Павлюка, главной темой заседания станет подготовка ВСУ к зиме, в частности, речь пойдет об усилении противовоздушной обороны, поставках артиллерии и боеприпасов.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он обращал внимание на то, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Президент США Джо Байден во время телеобращения к нации по теме Израиля и Украины - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Украина против Израиля: Байден выбрал, кому даст денег на войну
20 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияГерманияСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТОВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала