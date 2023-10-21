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Богданов заявил об усилиях России по деэскалации конфликта в Израиле - РИА Новости, 21.10.2023
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19:27 21.10.2023 (обновлено: 19:41 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/mid-1904405223.html
Богданов заявил об усилиях России по деэскалации конфликта в Израиле
Богданов заявил об усилиях России по деэскалации конфликта в Израиле - РИА Новости, 21.10.2023
Богданов заявил об усилиях России по деэскалации конфликта в Израиле
Российская дипломатия предпринимает интенсивные усилия по деэскалации обстановки в зоне палестино-израильского конфликта, заявил в субботу замглавы МИД РФ... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T19:27
2023-10-21T19:41
в мире
израиль
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
каир (город)
михаил богданов
евросоюз
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российская дипломатия предпринимает интенсивные усилия по деэскалации обстановки в зоне палестино-израильского конфликта, заявил в субботу замглавы МИД РФ Михаил Богданов.&quot;Российская дипломатия предпринимает интенсивные усилия по деэскалации обстановки&quot;, - говорится в выступлении Богданова на саммите мира в Каире, текст которого опубликован на сайте МИД РФ.Он добавил, что материальным стимулированием, идеями экономического мира палестинскую проблему решить невозможно.
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в мире, израиль, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, каир (город), михаил богданов, евросоюз, оон
В мире, Израиль, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Каир (город), Михаил Богданов, Евросоюз, ООН
Богданов заявил об усилиях России по деэскалации конфликта в Израиле

Богданов: РФ предпринимает интенсивных усилия по деэскалации конфликта в Израиле

© AP Photo / Fatima ShbairПалестинец рядом с разрушенным от израильского авиаудара домом в секторе Газа
Палестинец рядом с разрушенным от израильского авиаудара домом в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинец рядом с разрушенным от израильского авиаудара домом в секторе Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российская дипломатия предпринимает интенсивные усилия по деэскалации обстановки в зоне палестино-израильского конфликта, заявил в субботу замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
«

"Российская дипломатия предпринимает интенсивные усилия по деэскалации обстановки", - говорится в выступлении Богданова на саммите мира в Каире, текст которого опубликован на сайте МИД РФ.

Он добавил, что материальным стимулированием, идеями экономического мира палестинскую проблему решить невозможно.
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В миреИзраильРоссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуКаир (город)Михаил БогдановЕвросоюзООН
 
 
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