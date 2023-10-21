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Богданов заявил об усилиях России по деэскалации конфликта в Израиле

Богданов заявил об усилиях России по деэскалации конфликта в Израиле - РИА Новости, 21.10.2023

Богданов заявил об усилиях России по деэскалации конфликта в Израиле

Российская дипломатия предпринимает интенсивные усилия по деэскалации обстановки в зоне палестино-израильского конфликта, заявил в субботу замглавы МИД РФ... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T19:27

2023-10-21T19:27

2023-10-21T19:41

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российская дипломатия предпринимает интенсивные усилия по деэскалации обстановки в зоне палестино-израильского конфликта, заявил в субботу замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Российская дипломатия предпринимает интенсивные усилия по деэскалации обстановки", - говорится в выступлении Богданова на саммите мира в Каире, текст которого опубликован на сайте МИД РФ.Он добавил, что материальным стимулированием, идеями экономического мира палестинскую проблему решить невозможно.

https://ria.ru/20231021/khamas-1904252728.html

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в мире, израиль, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, каир (город), михаил богданов, евросоюз, оон