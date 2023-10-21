https://ria.ru/20231021/mid-1904363703.html

МИД вызвал временного поверенного в делах Чехии из-за фейков о Грозе

МИД вызвал временного поверенного в делах Чехии из-за фейков о Грозе - РИА Новости, 21.10.2023

МИД вызвал временного поверенного в делах Чехии из-за фейков о Грозе

Временного поверенного в делах Чехии в Москве Яна Ондржейка вызвали в МИД России, где ему заявили протест из-за фейков об ударе по селу Гроза Харьковской... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T16:01

2023-10-21T16:01

2023-10-21T17:26

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чехия

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Временного поверенного в делах Чехии в Москве Яна Ондржейка вызвали в МИД России, где ему заявили протест из-за фейков об ударе по селу Гроза Харьковской области, сообщили на сайте ведомства."В ответ на недавний демарш МИД Чехии (дипломату. — Прим. ред.) был заявлен решительный протест и обстоятельно изложена российская позиция по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте подхваченных Прагой украинских измышлений о мнимой причастности Вооруженных cил Российской Федерации к ударам по гражданской инфраструктуре в населенном пункте Гроза", — говорится в публикации.На Смоленской площади указали дипломату на неблаговидную роль Праги в конфликте на Украине, напомнив о поставках Киеву оружия с целью "нанести России стратегическое поражение".МИД добавил, что попытки Чехии выступать поборником прав человека и гуманитарных ценностей выглядят несостоятельными, так как страна закрывает глаза на преступления украинского руководства. Кроме того, ведомство призвало Прагу перестать поучать других.Как подчеркивал в начале октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вооруженные силы не наносят удары по гражданским целям, а работают по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать публикации о том, что в селе Гроза Харьковской области в результате попадания снаряда погибли мирные жители.

https://ria.ru/20231006/posolstvo-1900952759.html

https://ria.ru/20230919/konstantinovka-1897197482.html

россия

чехия

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россия, чехия, в мире, прага, вооруженные силы украины, дмитрий песков