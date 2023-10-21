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МИД вызвал временного поверенного в делах Чехии из-за фейков о Грозе - РИА Новости, 21.10.2023
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16:01 21.10.2023 (обновлено: 17:26 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/mid-1904363703.html
МИД вызвал временного поверенного в делах Чехии из-за фейков о Грозе
МИД вызвал временного поверенного в делах Чехии из-за фейков о Грозе - РИА Новости, 21.10.2023
МИД вызвал временного поверенного в делах Чехии из-за фейков о Грозе
Временного поверенного в делах Чехии в Москве Яна Ондржейка вызвали в МИД России, где ему заявили протест из-за фейков об ударе по селу Гроза Харьковской... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T16:01
2023-10-21T17:26
россия
чехия
в мире
прага
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Временного поверенного в делах Чехии в Москве Яна Ондржейка вызвали в МИД России, где ему заявили протест из-за фейков об ударе по селу Гроза Харьковской области, сообщили на сайте ведомства.&quot;В ответ на недавний демарш МИД Чехии (дипломату. — Прим. ред.) был заявлен решительный протест и обстоятельно изложена российская позиция по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте подхваченных Прагой украинских измышлений о мнимой причастности Вооруженных cил Российской Федерации к ударам по гражданской инфраструктуре в населенном пункте Гроза&quot;, — говорится в публикации.На Смоленской площади указали дипломату на неблаговидную роль Праги в конфликте на Украине, напомнив о поставках Киеву оружия с целью "нанести России стратегическое поражение".МИД добавил, что попытки Чехии выступать поборником прав человека и гуманитарных ценностей выглядят несостоятельными, так как страна закрывает глаза на преступления украинского руководства. Кроме того, ведомство призвало Прагу перестать поучать других.Как подчеркивал в начале октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вооруженные силы не наносят удары по гражданским целям, а работают по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать публикации о том, что в селе Гроза Харьковской области в результате попадания снаряда погибли мирные жители.
https://ria.ru/20231006/posolstvo-1900952759.html
https://ria.ru/20230919/konstantinovka-1897197482.html
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россия, чехия, в мире, прага, вооруженные силы украины, дмитрий песков
Россия, Чехия, В мире, Прага, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков
МИД вызвал временного поверенного в делах Чехии из-за фейков о Грозе

МИД вызвал временного поверенного в делах Чехии из-за фейков об ударе по Грозе

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел России
Министерство иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министерство иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Временного поверенного в делах Чехии в Москве Яна Ондржейка вызвали в МИД России, где ему заявили протест из-за фейков об ударе по селу Гроза Харьковской области, сообщили на сайте ведомства.
«

"В ответ на недавний демарш МИД Чехии (дипломату. — Прим. ред.) был заявлен решительный протест и обстоятельно изложена российская позиция по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте подхваченных Прагой украинских измышлений о мнимой причастности Вооруженных cил Российской Федерации к ударам по гражданской инфраструктуре в населенном пункте Гроза", — говорится в публикации.

На Смоленской площади указали дипломату на неблаговидную роль Праги в конфликте на Украине, напомнив о поставках Киеву оружия с целью "нанести России стратегическое поражение".
МИД добавил, что попытки Чехии выступать поборником прав человека и гуманитарных ценностей выглядят несостоятельными, так как страна закрывает глаза на преступления украинского руководства. Кроме того, ведомство призвало Прагу перестать поучать других.
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Как подчеркивал в начале октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вооруженные силы не наносят удары по гражданским целям, а работают по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.
Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать публикации о том, что в селе Гроза Харьковской области в результате попадания снаряда погибли мирные жители.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧехияВ миреПрагаВооруженные силы УкраиныДмитрий Песков
 
 
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