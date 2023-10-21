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Британия призвала военных Израиля к сдержанности - РИА Новости, 21.10.2023
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14:58 21.10.2023 (обновлено: 15:10 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/mid-1904350718.html
Британия призвала военных Израиля к сдержанности
Британия призвала военных Израиля к сдержанности - РИА Новости, 21.10.2023
Британия призвала военных Израиля к сдержанности
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в ходе каирского саммита по Палестине заявил, что разговаривал с властями Израиля и призвал их военных к... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T14:58
2023-10-21T15:10
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
палестина
джеймс клеверли
владимир путин
хамас
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в ходе каирского саммита по Палестине заявил, что разговаривал с властями Израиля и призвал их военных к сдержанности."Я напрямую говорил с израильским правительством об их долге уважать международное право... Я призывал израильских военных к дисциплине, профессионализму и сдержанности", - заявил Клеверли, трансляцию саммита проводила канцелярия президента Египта.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231021/iz-1904351161.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, палестина, джеймс клеверли, владимир путин, хамас, оон
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Палестина, Джеймс Клеверли, Владимир Путин, ХАМАС, ООН
Британия призвала военных Израиля к сдержанности

Глава МИД Британии на саммите в Каире призвал Армию Израиля к сдержанности

© AP Photo / Majdi MohammedДым поднимается над лагерем беженцев Нур Шамс после израильского авиаудара по Западному берегу
Дым поднимается над лагерем беженцев Нур Шамс после израильского авиаудара по Западному берегу - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AP Photo / Majdi Mohammed
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в ходе каирского саммита по Палестине заявил, что разговаривал с властями Израиля и призвал их военных к сдержанности.
"Я напрямую говорил с израильским правительством об их долге уважать международное право... Я призывал израильских военных к дисциплине, профессионализму и сдержанности", - заявил Клеверли, трансляцию саммита проводила канцелярия президента Египта.
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Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРоссияПалестинаДжеймс КлеверлиВладимир ПутинХАМАСООН
 
 
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