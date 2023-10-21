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МИД Турции заявил о глобальных последствиях конфликта на Ближнем Востоке
МИД Турции заявил о глобальных последствиях конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 21.10.2023
МИД Турции заявил о глобальных последствиях конфликта на Ближнем Востоке
Кризис на Ближнем Востоке может иметь глобальные последствия, Турция выступает за прекращение огня, заявил, выступая в субботу на саммите в Каире по ситуации в... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T14:11
2023-10-21T14:11
2023-10-21T14:16
в мире
турция
ближний восток
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
каир (город)
хакан фидан
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АНКАРА, 21 окт – РИА Новости. Кризис на Ближнем Востоке может иметь глобальные последствия, Турция выступает за прекращение огня, заявил, выступая в субботу на саммите в Каире по ситуации в секторе Газа, глава МИД Турции Хакан Фидан."Нынешний кризис наряду с географическим расширением может иметь глобальные последствия. Турция добивается устойчивого прекращения огня и долгосрочного мира. Мы перед историческим этапом. Турция считает, что с началом гуманитарной помощи и окончания вражды может начаться мирный процесс", - сказал Фидан в своем выступлении.
https://ria.ru/20231021/palestina-1904342643.html
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в мире, турция, ближний восток, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, каир (город), хакан фидан
В мире, Турция, Ближний Восток, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Каир (город), Хакан Фидан
МИД Турции заявил о глобальных последствиях конфликта на Ближнем Востоке
МИД Турции: кризис на Ближнем Востоке может иметь глобальные последствия