https://ria.ru/20231021/mid-1904343409.html

МИД Турции заявил о глобальных последствиях конфликта на Ближнем Востоке

МИД Турции заявил о глобальных последствиях конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 21.10.2023

МИД Турции заявил о глобальных последствиях конфликта на Ближнем Востоке

Кризис на Ближнем Востоке может иметь глобальные последствия, Турция выступает за прекращение огня, заявил, выступая в субботу на саммите в Каире по ситуации в... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T14:11

2023-10-21T14:11

2023-10-21T14:16

в мире

турция

ближний восток

палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

каир (город)

хакан фидан

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АНКАРА, 21 окт – РИА Новости. Кризис на Ближнем Востоке может иметь глобальные последствия, Турция выступает за прекращение огня, заявил, выступая в субботу на саммите в Каире по ситуации в секторе Газа, глава МИД Турции Хакан Фидан."Нынешний кризис наряду с географическим расширением может иметь глобальные последствия. Турция добивается устойчивого прекращения огня и долгосрочного мира. Мы перед историческим этапом. Турция считает, что с началом гуманитарной помощи и окончания вражды может начаться мирный процесс", - сказал Фидан в своем выступлении.

https://ria.ru/20231021/palestina-1904342643.html

турция

ближний восток

палестина

каир (город)

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в мире, турция, ближний восток, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, каир (город), хакан фидан