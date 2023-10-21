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На серой ветке московского метро восстановили движение - РИА Новости, 21.10.2023
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16:57 21.10.2023 (обновлено: 22:37 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/metro-1904378192.html
На серой ветке московского метро восстановили движение
На серой ветке московского метро восстановили движение - РИА Новости, 21.10.2023
На серой ветке московского метро восстановили движение
Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы восстановлено и вводится в график, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T16:57
2023-10-21T22:37
москва
общество
московский метрополитен
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы восстановлено и вводится в график, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. &quot;Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) восстановлено и вводится в график&quot;, — говорится в сообщении.Ранее движение поездов на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы между станциями "Бульвар Дмитрия Донского" до "Южная" приостанавливалось из-за человека на путях.
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москва, общество, московский метрополитен
Москва, Общество, Московский метрополитен
На серой ветке московского метро восстановили движение

Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы восстановлено

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковское метро
Московское метро - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы восстановлено и вводится в график, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
«

"Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) восстановлено и вводится в график", — говорится в сообщении.

Ранее движение поездов на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы между станциями "Бульвар Дмитрия Донского" до "Южная" приостанавливалось из-за человека на путях.
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