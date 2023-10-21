https://ria.ru/20231021/mchs-1904418368.html

В Пятигорске ликвидировали возгорание сухой растительности на горе Машук

В Пятигорске ликвидировали возгорание сухой растительности на горе Машук - РИА Новости, 21.10.2023

В Пятигорске ликвидировали возгорание сухой растительности на горе Машук

Возгорание сухой растительности ликвидировано на площади 700 квадратных метров на горе Машук в Пятигорске, сообщает управление МЧС по Ставропольскому краю. РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T20:54

2023-10-21T20:54

2023-10-21T20:54

происшествия

пятигорск

ставропольский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 21 окт - РИА Новости. Возгорание сухой растительности ликвидировано на площади 700 квадратных метров на горе Машук в Пятигорске, сообщает управление МЧС по Ставропольскому краю. Ранее ведомство информировало, что на склоне горы Машук произошло возгорание сухой растительности на площади 500 квадратных метров. На реагирование были задействованы 11 человек и 3 единицы техники. Глава города Пятигорска Дмитрий Ворошилов отметил, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. "Возгорание сухой растительности ликвидировано на площади 700 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства. Гора Машук располагается в центральной части Пятигорья на Кавказских Минеральных Водах, в северо-восточной части города Пятигорска. Гора также является памятником природы.

https://ria.ru/20231021/pozhar-1904384697.html

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происшествия, пятигорск, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия