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В Пятигорске ликвидировали возгорание сухой растительности на горе Машук - РИА Новости, 21.10.2023
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20:54 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/mchs-1904418368.html
В Пятигорске ликвидировали возгорание сухой растительности на горе Машук
В Пятигорске ликвидировали возгорание сухой растительности на горе Машук - РИА Новости, 21.10.2023
В Пятигорске ликвидировали возгорание сухой растительности на горе Машук
Возгорание сухой растительности ликвидировано на площади 700 квадратных метров на горе Машук в Пятигорске, сообщает управление МЧС по Ставропольскому краю. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T20:54
2023-10-21T20:54
происшествия
пятигорск
ставропольский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ПЯТИГОРСК, 21 окт - РИА Новости. Возгорание сухой растительности ликвидировано на площади 700 квадратных метров на горе Машук в Пятигорске, сообщает управление МЧС по Ставропольскому краю. Ранее ведомство информировало, что на склоне горы Машук произошло возгорание сухой растительности на площади 500 квадратных метров. На реагирование были задействованы 11 человек и 3 единицы техники. Глава города Пятигорска Дмитрий Ворошилов отметил, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. "Возгорание сухой растительности ликвидировано на площади 700 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства. Гора Машук располагается в центральной части Пятигорья на Кавказских Минеральных Водах, в северо-восточной части города Пятигорска. Гора также является памятником природы.
https://ria.ru/20231021/pozhar-1904384697.html
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происшествия, пятигорск, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Пятигорск, Ставропольский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Пятигорске ликвидировали возгорание сухой растительности на горе Машук

МЧС: в Пятигорске ликвидировали возгорание сухой растительности на горе Машук

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 21 окт - РИА Новости. Возгорание сухой растительности ликвидировано на площади 700 квадратных метров на горе Машук в Пятигорске, сообщает управление МЧС по Ставропольскому краю.
Ранее ведомство информировало, что на склоне горы Машук произошло возгорание сухой растительности на площади 500 квадратных метров. На реагирование были задействованы 11 человек и 3 единицы техники. Глава города Пятигорска Дмитрий Ворошилов отметил, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.
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"Возгорание сухой растительности ликвидировано на площади 700 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.
Гора Машук располагается в центральной части Пятигорья на Кавказских Минеральных Водах, в северо-восточной части города Пятигорска. Гора также является памятником природы.
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ПроисшествияПятигорскСтавропольский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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