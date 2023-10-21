https://ria.ru/20231021/magadan-1904330634.html

В Магадане из-за непогоды ввели режим повышенной готовности

В Магадане из-за непогоды ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 21.10.2023

В Магадане из-за непогоды ввели режим повышенной готовности

Власти Магадана ввели режим функционирования "Повышенная готовность" в связи с непогодой, сообщает в Telegram-канале мэрия города. РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T12:55

2023-10-21T12:55

2023-10-21T12:55

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МАГАДАН, 21 окт - РИА Новости. Власти Магадана ввели режим функционирования "Повышенная готовность" в связи с непогодой, сообщает в Telegram-канале мэрия города. Ранее спасатели распространили экстренное предупреждение о сильном мокром снеге и ветре, а также опасности возникновения чрезвычайных ситуаций во всех округах Магаданской области и в Магадане. Возможны повреждения линий электропередачи, дорожные аварии, образование снежных заносов. В регионе идет мокрый снег, ветрено, местами метели. "С 13.30 (5.30 мск) часов 21.10.2023 года в связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеопараметрами на территории МО "Город Магадан" введен режим функционирования "Повышенная готовность", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231021/yakutiya-1904318470.html

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магадан, магаданская область, россия