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В Магадане из-за непогоды ввели режим повышенной готовности
В Магадане из-за непогоды ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 21.10.2023
В Магадане из-за непогоды ввели режим повышенной готовности
Власти Магадана ввели режим функционирования "Повышенная готовность" в связи с непогодой, сообщает в Telegram-канале мэрия города. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T12:55
2023-10-21T12:55
2023-10-21T12:55
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МАГАДАН, 21 окт - РИА Новости. Власти Магадана ввели режим функционирования "Повышенная готовность" в связи с непогодой, сообщает в Telegram-канале мэрия города. Ранее спасатели распространили экстренное предупреждение о сильном мокром снеге и ветре, а также опасности возникновения чрезвычайных ситуаций во всех округах Магаданской области и в Магадане. Возможны повреждения линий электропередачи, дорожные аварии, образование снежных заносов. В регионе идет мокрый снег, ветрено, местами метели. "С 13.30 (5.30 мск) часов 21.10.2023 года в связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеопараметрами на территории МО "Город Магадан" введен режим функционирования "Повышенная готовность", - говорится в сообщении.
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магадан, магаданская область, россия
Магадан, Магаданская область, Россия
В Магадане из-за непогоды ввели режим повышенной готовности
Мэрия: в Магадане из-за непогоды ввели режим повышенной готовности