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В Магадане из-за непогоды ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 21.10.2023
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12:55 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/magadan-1904330634.html
В Магадане из-за непогоды ввели режим повышенной готовности
В Магадане из-за непогоды ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 21.10.2023
В Магадане из-за непогоды ввели режим повышенной готовности
Власти Магадана ввели режим функционирования "Повышенная готовность" в связи с непогодой, сообщает в Telegram-канале мэрия города. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T12:55
2023-10-21T12:55
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магаданская область
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МАГАДАН, 21 окт - РИА Новости. Власти Магадана ввели режим функционирования "Повышенная готовность" в связи с непогодой, сообщает в Telegram-канале мэрия города. Ранее спасатели распространили экстренное предупреждение о сильном мокром снеге и ветре, а также опасности возникновения чрезвычайных ситуаций во всех округах Магаданской области и в Магадане. Возможны повреждения линий электропередачи, дорожные аварии, образование снежных заносов. В регионе идет мокрый снег, ветрено, местами метели. "С 13.30 (5.30 мск) часов 21.10.2023 года в связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеопараметрами на территории МО "Город Магадан" введен режим функционирования "Повышенная готовность", - говорится в сообщении.
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магадан, магаданская область, россия
Магадан, Магаданская область, Россия
В Магадане из-за непогоды ввели режим повышенной готовности

Мэрия: в Магадане из-за непогоды ввели режим повышенной готовности

© РИА Новости / Александр Крылов | Перейти в медиабанкВид на город Магадан
Вид на город Магадан - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Александр Крылов
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Вид на город Магадан. Архивное фото
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МАГАДАН, 21 окт - РИА Новости. Власти Магадана ввели режим функционирования "Повышенная готовность" в связи с непогодой, сообщает в Telegram-канале мэрия города.
Ранее спасатели распространили экстренное предупреждение о сильном мокром снеге и ветре, а также опасности возникновения чрезвычайных ситуаций во всех округах Магаданской области и в Магадане. Возможны повреждения линий электропередачи, дорожные аварии, образование снежных заносов. В регионе идет мокрый снег, ветрено, местами метели.
"С 13.30 (5.30 мск) часов 21.10.2023 года в связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеопараметрами на территории МО "Город Магадан" введен режим функционирования "Повышенная готовность", - говорится в сообщении.
Паром с пассажирами и авто, севший на мель в Якутии. 21 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
В Якутии сел на мель на реке Лена паром с пассажирами и автомобилями
Вчера, 11:51
 
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