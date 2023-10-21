https://ria.ru/20231021/livan-1904390818.html
В Ливане во время пропалестинской акции произошли стычки
В Ливане во время пропалестинской акции произошли стычки - РИА Новости, 21.10.2023
В Ливане во время пропалестинской акции произошли стычки
Сторонники левых партий провели митинг в поддержку Палестины у посольства Франции в Бейруте и потребовали высылки главы дипмиссии из страны за поддержку... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T18:02
2023-10-21T18:02
2023-10-21T18:08
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 21 сен - РИА Новости. Сторонники левых партий провели митинг в поддержку Палестины у посольства Франции в Бейруте и потребовали высылки главы дипмиссии из страны за поддержку действий Израиля в секторе Газа, передают корреспонденты РИА Новости. Во время демонстрации произошла небольшая стычка с полицией, которая блокировала подходы к французскому посольству. Обошлось без применения слезоточивого газа. Пострадавших в ходе демонстрации тоже нет. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 4385 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
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Столкновения с полицией в ходе пропалестинской акции в Бейруте
В Бейруте в ходе пропалестинской акции произошли стычки с полицией, которая не пустила протестующих к посольству Франции
2023-10-21T18:02
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в мире, израиль, хамас, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Ливане во время пропалестинской акции произошли стычки
Протестующие в Бейруте потребовали высылки посла Франции из Ливана
БЕЙРУТ, 21 сен - РИА Новости. Сторонники левых партий провели митинг в поддержку Палестины у посольства Франции в Бейруте и потребовали высылки главы дипмиссии из страны за поддержку действий Израиля в секторе Газа, передают корреспонденты РИА Новости.
Во время демонстрации произошла небольшая стычка с полицией, которая блокировала подходы к французскому посольству. Обошлось без применения слезоточивого газа. Пострадавших в ходе демонстрации тоже нет.
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 4385 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.