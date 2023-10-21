https://ria.ru/20231021/livan-1904390818.html

В Ливане во время пропалестинской акции произошли стычки

В Ливане во время пропалестинской акции произошли стычки - РИА Новости, 21.10.2023

В Ливане во время пропалестинской акции произошли стычки

Сторонники левых партий провели митинг в поддержку Палестины у посольства Франции в Бейруте и потребовали высылки главы дипмиссии из страны за поддержку... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T18:02

2023-10-21T18:02

2023-10-21T18:08

в мире

израиль

хамас

ливан

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 21 сен - РИА Новости. Сторонники левых партий провели митинг в поддержку Палестины у посольства Франции в Бейруте и потребовали высылки главы дипмиссии из страны за поддержку действий Израиля в секторе Газа, передают корреспонденты РИА Новости. Во время демонстрации произошла небольшая стычка с полицией, которая блокировала подходы к французскому посольству. Обошлось без применения слезоточивого газа. Пострадавших в ходе демонстрации тоже нет. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 4385 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

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Столкновения с полицией в ходе пропалестинской акции в Бейруте В Бейруте в ходе пропалестинской акции произошли стычки с полицией, которая не пустила протестующих к посольству Франции 2023-10-21T18:02 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, хамас, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году