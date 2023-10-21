https://ria.ru/20231021/litva-1904288731.html

СМИ: Литва предлагает ЕС запретить экспорт в Россию швейных игл

СМИ: Литва предлагает ЕС запретить экспорт в Россию швейных игл - РИА Новости, 21.10.2023

СМИ: Литва предлагает ЕС запретить экспорт в Россию швейных игл

Литва в рамках 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза предлагает ввести запрет на экспорт в Россию кнопок, игл для шитья и спиц для вязания, сообщает... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T05:28

2023-10-21T05:28

2023-10-21T07:53

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литва

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Литва в рамках 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза предлагает ввести запрет на экспорт в Россию кнопок, игл для шитья и спиц для вязания, сообщает издание EUobserver со ссылкой на документ.Отмечается, что Вильнюс на десятках страниц подробно расписал рекомендации по "разрушению российских промышленных мощностей".По мнению Литвы, 12-й пакет должен также включать запрет на экспорт радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом, а также "гвоздей и кнопок".При этом, как отмечает один из дипломатов блока, Евросоюз "предпочитает верить в сказки о том, что его существующий санкционный режим наносит вред России".В Москве не раз заявляли, что страна справится с рестрикциями Запада, от которого при этом не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель лидеров США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20231017/sanktsii-1903392938.html

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литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, литва, евросоюз, в мире