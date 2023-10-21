https://ria.ru/20231021/litva-1904288731.html
СМИ: Литва предлагает ЕС запретить экспорт в Россию швейных игл
СМИ: Литва предлагает ЕС запретить экспорт в Россию швейных игл - РИА Новости, 21.10.2023
СМИ: Литва предлагает ЕС запретить экспорт в Россию швейных игл
Литва в рамках 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза предлагает ввести запрет на экспорт в Россию кнопок, игл для шитья и спиц для вязания, сообщает... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T05:28
2023-10-21T05:28
2023-10-21T07:53
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Литва в рамках 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза предлагает ввести запрет на экспорт в Россию кнопок, игл для шитья и спиц для вязания, сообщает издание EUobserver со ссылкой на документ.Отмечается, что Вильнюс на десятках страниц подробно расписал рекомендации по "разрушению российских промышленных мощностей".По мнению Литвы, 12-й пакет должен также включать запрет на экспорт радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом, а также "гвоздей и кнопок".При этом, как отмечает один из дипломатов блока, Евросоюз "предпочитает верить в сказки о том, что его существующий санкционный режим наносит вред России".В Москве не раз заявляли, что страна справится с рестрикциями Запада, от которого при этом не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель лидеров США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20231017/sanktsii-1903392938.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, литва, евросоюз, в мире
Россия, Литва, Евросоюз, В мире
СМИ: Литва предлагает ЕС запретить экспорт в Россию швейных игл
Литва призвала запретить экспорт в Россию игл, гвоздей и радиаторов отопления
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.
Литва в рамках 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза предлагает ввести запрет на экспорт в Россию кнопок, игл для шитья и спиц для вязания, сообщает издание EUobserver
со ссылкой на документ.
Отмечается, что Вильнюс
на десятках страниц подробно расписал рекомендации по "разрушению российских промышленных мощностей".
По мнению Литвы, 12-й пакет должен также включать запрет на экспорт радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом, а также "гвоздей и кнопок".
При этом, как отмечает один из дипломатов блока, Евросоюз "предпочитает верить в сказки о том, что его существующий санкционный режим наносит вред России".
В Москве не раз заявляли, что страна справится с рестрикциями Запада, от которого при этом не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель лидеров США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Силуанов заявил, что Россия адаптировалась к санкциям