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СМИ: Литва предлагает ЕС запретить экспорт в Россию швейных игл - РИА Новости, 21.10.2023
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05:28 21.10.2023 (обновлено: 07:53 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/litva-1904288731.html
СМИ: Литва предлагает ЕС запретить экспорт в Россию швейных игл
СМИ: Литва предлагает ЕС запретить экспорт в Россию швейных игл - РИА Новости, 21.10.2023
СМИ: Литва предлагает ЕС запретить экспорт в Россию швейных игл
Литва в рамках 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза предлагает ввести запрет на экспорт в Россию кнопок, игл для шитья и спиц для вязания, сообщает... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T05:28
2023-10-21T07:53
россия
литва
евросоюз
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Литва в рамках 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза предлагает ввести запрет на экспорт в Россию кнопок, игл для шитья и спиц для вязания, сообщает издание EUobserver со ссылкой на документ.Отмечается, что Вильнюс на десятках страниц подробно расписал рекомендации по "разрушению российских промышленных мощностей".По мнению Литвы, 12-й пакет должен также включать запрет на экспорт радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом, а также "гвоздей и кнопок".При этом, как отмечает один из дипломатов блока, Евросоюз "предпочитает верить в сказки о том, что его существующий санкционный режим наносит вред России".В Москве не раз заявляли, что страна справится с рестрикциями Запада, от которого при этом не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель лидеров США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, литва, евросоюз, в мире
Россия, Литва, Евросоюз, В мире
СМИ: Литва предлагает ЕС запретить экспорт в Россию швейных игл

Литва призвала запретить экспорт в Россию игл, гвоздей и радиаторов отопления

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Литва в рамках 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза предлагает ввести запрет на экспорт в Россию кнопок, игл для шитья и спиц для вязания, сообщает издание EUobserver со ссылкой на документ.
Отмечается, что Вильнюс на десятках страниц подробно расписал рекомендации по "разрушению российских промышленных мощностей".
По мнению Литвы, 12-й пакет должен также включать запрет на экспорт радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом, а также "гвоздей и кнопок".
При этом, как отмечает один из дипломатов блока, Евросоюз "предпочитает верить в сказки о том, что его существующий санкционный режим наносит вред России".
В Москве не раз заявляли, что страна справится с рестрикциями Запада, от которого при этом не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель лидеров США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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