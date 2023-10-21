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В Крыму заявили о высоком спросе на покупку квартиры семьи Зеленского - РИА Новости, 21.10.2023
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08:18 21.10.2023 (обновлено: 12:19 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/kvartira-1904295754.html
В Крыму заявили о высоком спросе на покупку квартиры семьи Зеленского
В Крыму заявили о высоком спросе на покупку квартиры семьи Зеленского - РИА Новости, 21.10.2023
В Крыму заявили о высоком спросе на покупку квартиры семьи Зеленского
Выставленная на продажу национализированная квартира семьи Владимира Зеленского в Ливадии пользуется повышенным спросом со стороны потенциальных покупателей,... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T08:18
2023-10-21T12:19
владимир зеленский
владимир константинов
республика крым
в мире
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости. Выставленная на продажу национализированная квартира семьи Владимира Зеленского в Ливадии пользуется повышенным спросом со стороны потенциальных покупателей, сообщил в Telegram-канале глава парламента Крыма Владимир Константинов. &quot;Сейчас на открытых аукционах размещены извещения о продаже жилых помещений, включая квартиру четы Зеленских (этот объект самый востребованный на торгах из размещенных), торговых объектов и объектов санаторно-курортного назначения&quot;, — написал он.Квартиру общей площадью 119,5 квадратного метра выставили на продажу на прошлой неделе. Начальная стоимость — 24,6 миллиона рублей. Аукцион пройдет в электронной форме, заявки на участие принимаются до 26 октября, а сами торги пройдут 30-го.О том, что Зеленскому принадлежит квартира в поселке Ливадия на южном берегу Крыма, стало известно в 2019 году, во время предвыборной кампании на Украине. Пресс-служба штаба будущего президента сообщала тогда, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в апреле 2013 года, еще до воссоединения полуострова с Россией. При этом Зеленская уплатила все обязательные налоги и сборы, а квартиру официально задекларировали.В мае стало известно, что крымский парламент включил квартиру Зеленского в перечень подлежащего национализации имущества иностранных граждан, совершающих в отношении России недружественные действия. Кроме того, в список вошло имущество украинских олигархов, связанных с киевской властью: Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича, Сергея Таруты и других. Как заявлял глава республики Сергей Аксенов, все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.
https://ria.ru/20230920/zelenskiy-1897660779.html
https://ria.ru/20230524/zelenskiy-1873860211.html
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владимир зеленский, владимир константинов, республика крым, в мире, россия
Владимир Зеленский, Владимир Константинов, Республика Крым, В мире, Россия
В Крыму заявили о высоком спросе на покупку квартиры семьи Зеленского

Константинов: квартира семьи Зеленского в Крыму пользуется повышенным спросом

© РИА Новости / Максим ГрозновЖК "Император" в поселке Ливадия в Крыму
ЖК Император в поселке Ливадия в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Максим Грознов
ЖК "Император" в поселке Ливадия в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости. Выставленная на продажу национализированная квартира семьи Владимира Зеленского в Ливадии пользуется повышенным спросом со стороны потенциальных покупателей, сообщил в Telegram-канале глава парламента Крыма Владимир Константинов.
«

"Сейчас на открытых аукционах размещены извещения о продаже жилых помещений, включая квартиру четы Зеленских (этот объект самый востребованный на торгах из размещенных), торговых объектов и объектов санаторно-курортного назначения", — написал он.

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Квартиру общей площадью 119,5 квадратного метра выставили на продажу на прошлой неделе. Начальная стоимость — 24,6 миллиона рублей. Аукцион пройдет в электронной форме, заявки на участие принимаются до 26 октября, а сами торги пройдут 30-го.
О том, что Зеленскому принадлежит квартира в поселке Ливадия на южном берегу Крыма, стало известно в 2019 году, во время предвыборной кампании на Украине. Пресс-служба штаба будущего президента сообщала тогда, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в апреле 2013 года, еще до воссоединения полуострова с Россией. При этом Зеленская уплатила все обязательные налоги и сборы, а квартиру официально задекларировали.
В мае стало известно, что крымский парламент включил квартиру Зеленского в перечень подлежащего национализации имущества иностранных граждан, совершающих в отношении России недружественные действия. Кроме того, в список вошло имущество украинских олигархов, связанных с киевской властью: Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича, Сергея Таруты и других. Как заявлял глава республики Сергей Аксенов, все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.
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