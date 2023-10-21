https://ria.ru/20231021/kvartira-1904295754.html

В Крыму заявили о высоком спросе на покупку квартиры семьи Зеленского

В Крыму заявили о высоком спросе на покупку квартиры семьи Зеленского - РИА Новости, 21.10.2023

В Крыму заявили о высоком спросе на покупку квартиры семьи Зеленского

Выставленная на продажу национализированная квартира семьи Владимира Зеленского в Ливадии пользуется повышенным спросом со стороны потенциальных покупателей,... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T08:18

2023-10-21T08:18

2023-10-21T12:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости. Выставленная на продажу национализированная квартира семьи Владимира Зеленского в Ливадии пользуется повышенным спросом со стороны потенциальных покупателей, сообщил в Telegram-канале глава парламента Крыма Владимир Константинов. "Сейчас на открытых аукционах размещены извещения о продаже жилых помещений, включая квартиру четы Зеленских (этот объект самый востребованный на торгах из размещенных), торговых объектов и объектов санаторно-курортного назначения", — написал он.Квартиру общей площадью 119,5 квадратного метра выставили на продажу на прошлой неделе. Начальная стоимость — 24,6 миллиона рублей. Аукцион пройдет в электронной форме, заявки на участие принимаются до 26 октября, а сами торги пройдут 30-го.О том, что Зеленскому принадлежит квартира в поселке Ливадия на южном берегу Крыма, стало известно в 2019 году, во время предвыборной кампании на Украине. Пресс-служба штаба будущего президента сообщала тогда, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в апреле 2013 года, еще до воссоединения полуострова с Россией. При этом Зеленская уплатила все обязательные налоги и сборы, а квартиру официально задекларировали.В мае стало известно, что крымский парламент включил квартиру Зеленского в перечень подлежащего национализации имущества иностранных граждан, совершающих в отношении России недружественные действия. Кроме того, в список вошло имущество украинских олигархов, связанных с киевской властью: Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича, Сергея Таруты и других. Как заявлял глава республики Сергей Аксенов, все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.

https://ria.ru/20230920/zelenskiy-1897660779.html

https://ria.ru/20230524/zelenskiy-1873860211.html

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владимир зеленский, владимир константинов, республика крым, в мире, россия