В Крыму заявили о высоком спросе на покупку квартиры семьи Зеленского
Константинов: квартира семьи Зеленского в Крыму пользуется повышенным спросом
ЖК "Император" в поселке Ливадия в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости. Выставленная на продажу национализированная квартира семьи Владимира Зеленского в Ливадии пользуется повышенным спросом со стороны потенциальных покупателей, сообщил в Telegram-канале глава парламента Крыма Владимир Константинов.
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"Сейчас на открытых аукционах размещены извещения о продаже жилых помещений, включая квартиру четы Зеленских (этот объект самый востребованный на торгах из размещенных), торговых объектов и объектов санаторно-курортного назначения", — написал он.
Квартиру общей площадью 119,5 квадратного метра выставили на продажу на прошлой неделе. Начальная стоимость — 24,6 миллиона рублей. Аукцион пройдет в электронной форме, заявки на участие принимаются до 26 октября, а сами торги пройдут 30-го.
О том, что Зеленскому принадлежит квартира в поселке Ливадия на южном берегу Крыма, стало известно в 2019 году, во время предвыборной кампании на Украине. Пресс-служба штаба будущего президента сообщала тогда, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в апреле 2013 года, еще до воссоединения полуострова с Россией. При этом Зеленская уплатила все обязательные налоги и сборы, а квартиру официально задекларировали.
В мае стало известно, что крымский парламент включил квартиру Зеленского в перечень подлежащего национализации имущества иностранных граждан, совершающих в отношении России недружественные действия. Кроме того, в список вошло имущество украинских олигархов, связанных с киевской властью: Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича, Сергея Таруты и других. Как заявлял глава республики Сергей Аксенов, все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.