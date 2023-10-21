https://ria.ru/20231021/kurenie-1904285587.html

Депутат Хамзаев снова предложил дополнительный отдых для некурящих

Депутат Хамзаев снова предложил дополнительный отдых для некурящих - РИА Новости, 21.10.2023

Депутат Хамзаев снова предложил дополнительный отдых для некурящих

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил давать дополнительный выходной некурящим работникам, а также обязать компании компенсировать затраты сотрудников на... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T03:40

2023-10-21T03:40

2023-10-21T03:40

общество

россия

султан хамзаев

госдума рф

михаил мурашко

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил давать дополнительный выходной некурящим работникам, а также обязать компании компенсировать затраты сотрудников на спорт. "Установить в Трудовом кодексе дополнительный выходной день в месяц некурящим работникам – для мотивации людей бросить эту вредную привычку, которая также является причиной ожирения", – говорится в обращении Хамзаева на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко (есть в распоряжении РИА Новости). Также, по мнению депутата, необходимо обязать компании компенсировать затраты сотрудников на фитнес. "Хотя бы установить минимальный размер компенсации сотрудникам за занятие спортом. Это правильная и своевременная мера", – добавил парламентарий. Хамзаев уже выступал с идеей о дополнительном отдыхе для некурящих. В июле 2021 года, в бытность членом Общественной палаты России, в письме премьеру Михаилу Мишустину он предложил рассмотреть возможность внести в Трудовой кодекс право для некурящих сотрудников на дополнительные десять дней отпуска в году. Эта инициатива привлекла внимание, но до обсуждения на законодательном уровне не дошла.

https://ria.ru/20231018/alkogol-1903499749.html

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Максим Горбачев

общество, россия, султан хамзаев, госдума рф, михаил мурашко