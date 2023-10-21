https://ria.ru/20231021/kurenie-1904285587.html
Депутат Хамзаев снова предложил дополнительный отдых для некурящих
Депутат Хамзаев снова предложил дополнительный отдых для некурящих - РИА Новости, 21.10.2023
Депутат Хамзаев снова предложил дополнительный отдых для некурящих
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил давать дополнительный выходной некурящим работникам, а также обязать компании компенсировать затраты сотрудников на... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T03:40
2023-10-21T03:40
2023-10-21T03:40
общество
россия
султан хамзаев
госдума рф
михаил мурашко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867560443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f6b53869057ceda1d10526b1fd1a9ec8.jpg
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил давать дополнительный выходной некурящим работникам, а также обязать компании компенсировать затраты сотрудников на спорт. "Установить в Трудовом кодексе дополнительный выходной день в месяц некурящим работникам – для мотивации людей бросить эту вредную привычку, которая также является причиной ожирения", – говорится в обращении Хамзаева на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко (есть в распоряжении РИА Новости). Также, по мнению депутата, необходимо обязать компании компенсировать затраты сотрудников на фитнес. "Хотя бы установить минимальный размер компенсации сотрудникам за занятие спортом. Это правильная и своевременная мера", – добавил парламентарий. Хамзаев уже выступал с идеей о дополнительном отдыхе для некурящих. В июле 2021 года, в бытность членом Общественной палаты России, в письме премьеру Михаилу Мишустину он предложил рассмотреть возможность внести в Трудовой кодекс право для некурящих сотрудников на дополнительные десять дней отпуска в году. Эта инициатива привлекла внимание, но до обсуждения на законодательном уровне не дошла.
https://ria.ru/20231018/alkogol-1903499749.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867560443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1b846f373bb5ad8e86ee0097c4b8bfbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, султан хамзаев, госдума рф, михаил мурашко
Общество, Россия, Султан Хамзаев, Госдума РФ, Михаил Мурашко
Депутат Хамзаев снова предложил дополнительный отдых для некурящих
Депутат Хамзаев предложил давать дополнительный выходной некурящим работникам