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Депутат Хамзаев снова предложил дополнительный отдых для некурящих - РИА Новости, 21.10.2023
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03:40 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/kurenie-1904285587.html
Депутат Хамзаев снова предложил дополнительный отдых для некурящих
Депутат Хамзаев снова предложил дополнительный отдых для некурящих - РИА Новости, 21.10.2023
Депутат Хамзаев снова предложил дополнительный отдых для некурящих
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил давать дополнительный выходной некурящим работникам, а также обязать компании компенсировать затраты сотрудников на... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T03:40
2023-10-21T03:40
общество
россия
султан хамзаев
госдума рф
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил давать дополнительный выходной некурящим работникам, а также обязать компании компенсировать затраты сотрудников на спорт. "Установить в Трудовом кодексе дополнительный выходной день в месяц некурящим работникам – для мотивации людей бросить эту вредную привычку, которая также является причиной ожирения", – говорится в обращении Хамзаева на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко (есть в распоряжении РИА Новости). Также, по мнению депутата, необходимо обязать компании компенсировать затраты сотрудников на фитнес. "Хотя бы установить минимальный размер компенсации сотрудникам за занятие спортом. Это правильная и своевременная мера", – добавил парламентарий. Хамзаев уже выступал с идеей о дополнительном отдыхе для некурящих. В июле 2021 года, в бытность членом Общественной палаты России, в письме премьеру Михаилу Мишустину он предложил рассмотреть возможность внести в Трудовой кодекс право для некурящих сотрудников на дополнительные десять дней отпуска в году. Эта инициатива привлекла внимание, но до обсуждения на законодательном уровне не дошла.
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общество, россия, султан хамзаев, госдума рф, михаил мурашко
Общество, Россия, Султан Хамзаев, Госдума РФ, Михаил Мурашко
Депутат Хамзаев снова предложил дополнительный отдых для некурящих

Депутат Хамзаев предложил давать дополнительный выходной некурящим работникам

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил давать дополнительный выходной некурящим работникам, а также обязать компании компенсировать затраты сотрудников на спорт.
«
"Установить в Трудовом кодексе дополнительный выходной день в месяц некурящим работникам – для мотивации людей бросить эту вредную привычку, которая также является причиной ожирения", – говорится в обращении Хамзаева на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко (есть в распоряжении РИА Новости).
Также, по мнению депутата, необходимо обязать компании компенсировать затраты сотрудников на фитнес.
"Хотя бы установить минимальный размер компенсации сотрудникам за занятие спортом. Это правильная и своевременная мера", – добавил парламентарий.
Хамзаев уже выступал с идеей о дополнительном отдыхе для некурящих. В июле 2021 года, в бытность членом Общественной палаты России, в письме премьеру Михаилу Мишустину он предложил рассмотреть возможность внести в Трудовой кодекс право для некурящих сотрудников на дополнительные десять дней отпуска в году. Эта инициатива привлекла внимание, но до обсуждения на законодательном уровне не дошла.
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