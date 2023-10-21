https://ria.ru/20231021/krym-1904399616.html

Развожаев сообщил об учениях флота в Севастополе

Развожаев сообщил об учениях флота в Севастополе - РИА Новости, 21.10.2023

Развожаев сообщил об учениях флота в Севастополе

Учения с применением реактивных бомбометов проходят вечером в субботу у молов на входе в бухту Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожае в в своем... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T18:53

2023-10-21T18:53

2023-10-21T19:03

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Учения с применением реактивных бомбометов проходят вечером в субботу у молов на входе в бухту Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожае в в своем Telegram-канале. "Ориентировочно до 19.00 в районе Северного и Южного молов - Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбометов", - написал Развожаев.В городе всё спокойно, отметил он.

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севастополь, михаил развожаев, россия, общество