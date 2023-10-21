https://ria.ru/20231021/krym-1904290254.html
Власти Крыма предупредили о плановом уничтожении взрывоопасных предметов
Власти Крыма предупредили о плановом уничтожении взрывоопасных предметов - РИА Новости, 21.10.2023
Власти Крыма предупредили о плановом уничтожении взрывоопасных предметов
В субботу в Крыму пройдет плановое уничтожение взрывоопасных предметов, сообщил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков в... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T06:43
2023-10-21T06:43
2023-10-21T06:51
олег крючков
республика крым
общество
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В субботу в Крыму пройдет плановое уничтожение взрывоопасных предметов, сообщил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков в Telegram-канале."Сегодня, 21 октября, специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов: поселок городского типа Октябрьское с 13.00 до 15.00; город Старый Крым с 11.00 до 13.00; село Вольное, Джанкойский район с 13.00 до 15.00", — написал он.Крючков также призвал сохранять спокойствия и получать информацию только из официальных источников.
https://ria.ru/20231020/sevastopol-1904023174.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег крючков, республика крым, общество
Олег Крючков, Республика Крым, Общество
Власти Крыма предупредили о плановом уничтожении взрывоопасных предметов
Крючков предупредил о плановом уничтожении взрывоопасных предметов в Крыму