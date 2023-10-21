https://ria.ru/20231021/krym-1904290254.html

Власти Крыма предупредили о плановом уничтожении взрывоопасных предметов

Власти Крыма предупредили о плановом уничтожении взрывоопасных предметов - РИА Новости, 21.10.2023

Власти Крыма предупредили о плановом уничтожении взрывоопасных предметов

В субботу в Крыму пройдет плановое уничтожение взрывоопасных предметов, сообщил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков в... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T06:43

2023-10-21T06:43

2023-10-21T06:51

олег крючков

республика крым

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896670816_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_3fc6d8207ef5e729873bd16e841e58ab.jpg

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В субботу в Крыму пройдет плановое уничтожение взрывоопасных предметов, сообщил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков в Telegram-канале."Сегодня, 21 октября, специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов: поселок городского типа Октябрьское с 13.00 до 15.00; город Старый Крым с 11.00 до 13.00; село Вольное, Джанкойский район с 13.00 до 15.00", — написал он.Крючков также призвал сохранять спокойствия и получать информацию только из официальных источников.

https://ria.ru/20231020/sevastopol-1904023174.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

олег крючков, республика крым, общество