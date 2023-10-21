https://ria.ru/20231021/krasnoyarsk-1904291226.html
В Красноярске осудили мужчину, дважды пытавшегося убить бывшую жену
В Красноярске осудили мужчину, дважды пытавшегося убить бывшую жену - РИА Новости, 21.10.2023
В Красноярске осудили мужчину, дважды пытавшегося убить бывшую жену
Суд в Красноярске приговорил к 13 годам колонии мужчину, дважды пытавшегося убить бывшую жену, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T07:12
2023-10-21T07:12
2023-10-21T07:15
происшествия
красноярск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 21 окт — РИА Новости. Суд в Красноярске приговорил к 13 годам колонии мужчину, дважды пытавшегося убить бывшую жену, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов региона."Центральный районный суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание по совокупности преступлений 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. А также Черпанову суд назначил принудительное лечение у врача психиатра", — говорится в публикации. В суде уточнили, что в конце 2022 года Роман Черпанов назначил бывшей жене встречу в библиотеке, где ударил ее ножом 17 раз. После он в течение часа возил раненую по городу, а затем передал врачам со словами, что подобрал ее на улице. Через некоторое время, когда мужчина уже находился в розыске, он пришел к женщине домой и пытался ее задушить.Приговор не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20231002/ubiystvo-1899842418.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, красноярск, красноярский край
Происшествия, Красноярск, Красноярский край
В Красноярске осудили мужчину, дважды пытавшегося убить бывшую жену
Суд в Красноярске дал 13 лет мужчине, дважды пытавшегося убить бывшую жену
КРАСНОЯРСК, 21 окт — РИА Новости.
Суд в Красноярске приговорил к 13 годам колонии мужчину, дважды пытавшегося убить бывшую жену, сообщается в Telegram-канале
объединенной пресс-службы судов региона.
"Центральный районный суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание по совокупности преступлений 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. А также Черпанову суд назначил принудительное лечение у врача психиатра", — говорится в публикации.
В суде уточнили, что в конце 2022 года Роман Черпанов назначил бывшей жене встречу в библиотеке, где ударил ее ножом 17 раз. После он в течение часа возил раненую по городу, а затем передал врачам со словами, что подобрал ее на улице. Через некоторое время, когда мужчина уже находился в розыске, он пришел к женщине домой и пытался ее задушить.
Приговор не вступил в законную силу.
Под Красноярском задержали двух подозреваемых в убийстве 30-летней давности