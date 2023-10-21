https://ria.ru/20231021/krasnoyarsk-1904291226.html

В Красноярске осудили мужчину, дважды пытавшегося убить бывшую жену

В Красноярске осудили мужчину, дважды пытавшегося убить бывшую жену - РИА Новости, 21.10.2023

В Красноярске осудили мужчину, дважды пытавшегося убить бывшую жену

Суд в Красноярске приговорил к 13 годам колонии мужчину, дважды пытавшегося убить бывшую жену, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T07:12

2023-10-21T07:12

2023-10-21T07:15

происшествия

красноярск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 21 окт — РИА Новости. Суд в Красноярске приговорил к 13 годам колонии мужчину, дважды пытавшегося убить бывшую жену, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов региона."Центральный районный суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание по совокупности преступлений 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. А также Черпанову суд назначил принудительное лечение у врача психиатра", — говорится в публикации. В суде уточнили, что в конце 2022 года Роман Черпанов назначил бывшей жене встречу в библиотеке, где ударил ее ножом 17 раз. После он в течение часа возил раненую по городу, а затем передал врачам со словами, что подобрал ее на улице. Через некоторое время, когда мужчина уже находился в розыске, он пришел к женщине домой и пытался ее задушить.Приговор не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20231002/ubiystvo-1899842418.html

красноярск

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, красноярск, красноярский край