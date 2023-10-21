Рейтинг@Mail.ru
В Москве компания произвела 30 смарт-костюмов для занятий спортом - РИА Новости, 21.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:19 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/kostyum-1904333160.html
В Москве компания произвела 30 смарт-костюмов для занятий спортом
В Москве компания произвела 30 смарт-костюмов для занятий спортом - РИА Новости, 21.10.2023
В Москве компания произвела 30 смарт-костюмов для занятий спортом
Московским производителем одежды было произведено 30 умных костюмов для занятий спортом, которые полностью регулируют тренировочный процесс, сообщил министр... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T13:19
2023-10-21T13:19
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904329643_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_13b95cfd1ac03b8119b4742e36bb02a3.jpg
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Московским производителем одежды было произведено 30 умных костюмов для занятий спортом, которые полностью регулируют тренировочный процесс, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Он отметил, что умный костюм, который был создан предприятием "Академия легкой промышленности", может считывать, как двигаются мышцы, а также интенсивность сердечного ритма, показатели дыхания и температуры."На основе собранных данных установленное на смартфоне спортсмена мобильное приложение дает персональные рекомендации, позволяя значительно повысить эффективность тренировок и снизить травматизм. Компания изготовила уже тридцать подобных смарт-костюмов", – цитируют в пресс-службе слова главы ДИПП.Там отметили, что сложные алгоритмы изделия анализируют все основные данные владельца одежды, чтобы оценить и прогнозировать тренировочный процесс. Для выработки индивидуальных рекомендаций для пользователя в процесс вовлечены принципы и метрики машинного обучения. В процессе производства используются материалы, не представляющие опасности. Их применяют и в сфере спорта, и в медицине. Удобная эксплуатация обеспечена за счет малого размера датчиков.В свою очередь, гендиректор компании Оксана Шаманская призналась, что создание смарт-костюма стало вызовом.В столице базируется более 4000 индустриальных компаний, в них трудится свыше 720 тысяч сотрудников. В Москве созданы необходимые условия, которые позволяют крупным, малым и средним предприятиям комфортно развиваться.Промышленные площадки размещаются в Москве, что открывает доступ для инвесторов к крупным площадкам сбыта, большому перечню системной поддержки столицы и современной инфраструктуре. На сегодняшний день компании могут использовать свыше 20 мер, в числе которых присутствуют субсидии и целевые займы. Также был разработан ряд антикризисных инструментов.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904329643_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_a9da64181e164f5464fb6a1e4895752a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский

В Москве компания произвела 30 смарт-костюмов для занятий спортом

© Фото : Пресс-служба ДИППСмарт-костюм для занятий спортом, произведенный в Москве
Смарт-костюм для занятий спортом, произведенный в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Смарт-костюм для занятий спортом, произведенный в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Московским производителем одежды было произведено 30 умных костюмов для занятий спортом, которые полностью регулируют тренировочный процесс, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
Он отметил, что умный костюм, который был создан предприятием "Академия легкой промышленности", может считывать, как двигаются мышцы, а также интенсивность сердечного ритма, показатели дыхания и температуры.
«
"На основе собранных данных установленное на смартфоне спортсмена мобильное приложение дает персональные рекомендации, позволяя значительно повысить эффективность тренировок и снизить травматизм. Компания изготовила уже тридцать подобных смарт-костюмов", – цитируют в пресс-службе слова главы ДИПП.
Там отметили, что сложные алгоритмы изделия анализируют все основные данные владельца одежды, чтобы оценить и прогнозировать тренировочный процесс. Для выработки индивидуальных рекомендаций для пользователя в процесс вовлечены принципы и метрики машинного обучения. В процессе производства используются материалы, не представляющие опасности. Их применяют и в сфере спорта, и в медицине. Удобная эксплуатация обеспечена за счет малого размера датчиков.
В свою очередь, гендиректор компании Оксана Шаманская призналась, что создание смарт-костюма стало вызовом.
В столице базируется более 4000 индустриальных компаний, в них трудится свыше 720 тысяч сотрудников. В Москве созданы необходимые условия, которые позволяют крупным, малым и средним предприятиям комфортно развиваться.
Промышленные площадки размещаются в Москве, что открывает доступ для инвесторов к крупным площадкам сбыта, большому перечню системной поддержки столицы и современной инфраструктуре. На сегодняшний день компании могут использовать свыше 20 мер, в числе которых присутствуют субсидии и целевые займы. Также был разработан ряд антикризисных инструментов.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав Овчинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала