https://ria.ru/20231021/kostyum-1904333160.html

В Москве компания произвела 30 смарт-костюмов для занятий спортом

В Москве компания произвела 30 смарт-костюмов для занятий спортом - РИА Новости, 21.10.2023

В Москве компания произвела 30 смарт-костюмов для занятий спортом

Московским производителем одежды было произведено 30 умных костюмов для занятий спортом, которые полностью регулируют тренировочный процесс, сообщил министр... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T13:19

2023-10-21T13:19

2023-10-21T13:19

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Московским производителем одежды было произведено 30 умных костюмов для занятий спортом, которые полностью регулируют тренировочный процесс, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Он отметил, что умный костюм, который был создан предприятием "Академия легкой промышленности", может считывать, как двигаются мышцы, а также интенсивность сердечного ритма, показатели дыхания и температуры."На основе собранных данных установленное на смартфоне спортсмена мобильное приложение дает персональные рекомендации, позволяя значительно повысить эффективность тренировок и снизить травматизм. Компания изготовила уже тридцать подобных смарт-костюмов", – цитируют в пресс-службе слова главы ДИПП.Там отметили, что сложные алгоритмы изделия анализируют все основные данные владельца одежды, чтобы оценить и прогнозировать тренировочный процесс. Для выработки индивидуальных рекомендаций для пользователя в процесс вовлечены принципы и метрики машинного обучения. В процессе производства используются материалы, не представляющие опасности. Их применяют и в сфере спорта, и в медицине. Удобная эксплуатация обеспечена за счет малого размера датчиков.В свою очередь, гендиректор компании Оксана Шаманская призналась, что создание смарт-костюма стало вызовом.В столице базируется более 4000 индустриальных компаний, в них трудится свыше 720 тысяч сотрудников. В Москве созданы необходимые условия, которые позволяют крупным, малым и средним предприятиям комфортно развиваться.Промышленные площадки размещаются в Москве, что открывает доступ для инвесторов к крупным площадкам сбыта, большому перечню системной поддержки столицы и современной инфраструктуре. На сегодняшний день компании могут использовать свыше 20 мер, в числе которых присутствуют субсидии и целевые займы. Также был разработан ряд антикризисных инструментов.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владислав овчинский