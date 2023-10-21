https://ria.ru/20231021/kndr-1904284934.html
Конфликт на Украине станет для США "вторым Афганистаном", заявили в КНДР
Конфликт на Украине станет для США "вторым Афганистаном", заявили в КНДР - РИА Новости, 21.10.2023
Конфликт на Украине станет для США "вторым Афганистаном", заявили в КНДР
Конфликт на Украине, который подогревают США, расходуя астрономические суммы на поддержку Киева, станет для них "вторым Афганистаном", заявил посол КНДР в... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T03:24
2023-10-21T03:24
2023-10-21T03:25
в мире
украина
сша
россия
син хон чхоль (посол кндр в москве)
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Конфликт на Украине, который подогревают США, расходуя астрономические суммы на поддержку Киева, станет для них "вторым Афганистаном", заявил посол КНДР в России Син Хон Чхол. В августе 2022 года бывший президент США Дональд Трамп в годовщину смены власти в Афганистане заявил, что после состоявшегося при его преемнике Джо Байдене ухода из страны американские военные оставили талибам* "лучшее в мире оружие на сумму более 85 миллиардов долларов". "Война США на Украине, в которой они расходуют денежные средства на астрономические суммы, скопленные кровным налогом своего населения, для безрасчетной на победу войны и нарушают интересы европейцев для построения "однополярной модели мира", войдет в историю как вторая война в Афганистане", - приводит слова посла Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). По его мнению, действия США по эскалации конфликта на Украине и в частности передача Киеву ракет ATACMS лишь отдалили перспективу мирного урегулирования. "Цель поставки ATACMS заключается в гнусных намерениях: продолжать опосредованную войну через Украину, истощать и ослаблять всеобщую государственную мощь европейских стран, тем самым более последовательно подчинять их США", - считает посол. Он допустил, что ракеты ATACMS, несмотря на заверения об их неприменении для ударов вглубь территории РФ, все равно будут использоваться в этих целях. Представитель Совета национальной безопасности США Эдриан Уотсон ранее подтвердила, что Вашингтон недавно передал Киеву ракеты ATACMS с дальностью до 165 километров. Представитель совета национальной безопасности США Эдриан Уотсон 17 октября подтвердила, что Вашингтон недавно передал Киеву ракеты ATACMS с дальностью до 165 километров. По данным американских СМИ, Украина получила 10-20 ракет. Президент Владимир Путин 18 октября заявил, что Россия сможет отражать атаки ракетами ATACMS, а решение передать их Украине – очередная ошибка США, оно не сможет изменить ситуацию на линии соприкосновения. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что США ведут линию на полное свертывание двусторонних отношений и прямое столкновение НАТО с Россией. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20231018/spetsoperatsiya-1903648927.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, син хон чхоль (посол кндр в москве), кндр (северная корея)
В мире, Украина, США, Россия, Син Хон Чхоль (посол КНДР в Москве), КНДР (Северная Корея)
Конфликт на Украине станет для США "вторым Афганистаном", заявили в КНДР
Посол КНДР Син Хон Чхол: конфликт на Украине станет для США вторым Афганистаном
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Конфликт на Украине, который подогревают США, расходуя астрономические суммы на поддержку Киева, станет для них "вторым Афганистаном", заявил посол КНДР в России Син Хон Чхол.
В августе 2022 года бывший президент США Дональд Трамп
в годовщину смены власти в Афганистане
заявил, что после состоявшегося при его преемнике Джо Байдене
ухода из страны американские военные оставили талибам* "лучшее в мире оружие на сумму более 85 миллиардов долларов".
"Война США на Украине, в которой они расходуют денежные средства на астрономические суммы, скопленные кровным налогом своего населения, для безрасчетной на победу войны и нарушают интересы европейцев для построения "однополярной модели мира", войдет в историю как вторая война в Афганистане", - приводит слова посла Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По его мнению, действия США по эскалации конфликта на Украине и в частности передача Киеву ракет ATACMS лишь отдалили перспективу мирного урегулирования.
"Цель поставки ATACMS заключается в гнусных намерениях: продолжать опосредованную войну через Украину, истощать и ослаблять всеобщую государственную мощь европейских стран, тем самым более последовательно подчинять их США", - считает посол.
Лавров поблагодарил КНДР за поддержку спецоперации на Украине
Он допустил, что ракеты ATACMS, несмотря на заверения об их неприменении для ударов вглубь территории РФ, все равно будут использоваться в этих целях.
Представитель Совета национальной безопасности США Эдриан Уотсон ранее подтвердила, что Вашингтон
недавно передал Киеву ракеты ATACMS с дальностью до 165 километров.
Представитель совета национальной безопасности США Эдриан Уотсон 17 октября подтвердила, что Вашингтон недавно передал Киеву ракеты ATACMS с дальностью до 165 километров. По данным американских СМИ, Украина получила 10-20 ракет.
Президент Владимир Путин
18 октября заявил, что Россия сможет отражать атаки ракетами ATACMS, а решение передать их Украине – очередная ошибка США, оно не сможет изменить ситуацию на линии соприкосновения. Посол РФ в США Анатолий Антонов
заявил, что США ведут линию на полное свертывание двусторонних отношений и прямое столкновение НАТО
с Россией.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании
, Германии
, Италии
и других странах.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Эксперт из КНДР посоветовал миру готовиться к победе России на Украине