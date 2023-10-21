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На пивзаводе в Китае рабочий использовал контейнер в качестве туалета - РИА Новости, 21.10.2023
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17:25 21.10.2023 (обновлено: 17:26 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/kitay-1904382653.html
На пивзаводе в Китае рабочий использовал контейнер в качестве туалета
На пивзаводе в Китае рабочий использовал контейнер в качестве туалета - РИА Новости, 21.10.2023
На пивзаводе в Китае рабочий использовал контейнер в качестве туалета
Органы общественной безопасности Китая подключились к расследованию инцидента на заводе одного из крупнейших местных производителей пива "Циндао", где один из... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T17:25
2023-10-21T17:26
в мире
китай
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ПЕКИН, 21 окт - РИА Новости. Органы общественной безопасности Китая подключились к расследованию инцидента на заводе одного из крупнейших местных производителей пива "Циндао", где один из рабочих пивзавода использовал производственный контейнер в качестве туалета. Видеоролик, на котором показано, как один из рабочих пивзавода целенаправленно забирается в контейнер с сыпучими ингредиентами и справляет там малую нужду, распространился в китайских социальных сетях 19 октября и вызвал большой ажиотаж среди интернет-пользователей. "Наша компания придает этому большое значение, мы немедленно сообщили об этом органам общественной безопасности, которые уже подключились к расследованию", - говорится в заявлении компании в соцсети Weibo. Отмечается, что соответствующая партия солода была запечатана. Компания также заявила, что продолжит наращивать усилия по обеспечению качества продукции и приветствует надзор со стороны потребителей.
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в мире, китай
В мире, Китай
На пивзаводе в Китае рабочий использовал контейнер в качестве туалета

В Китае расследуют случай на пивзаводе, где рабочий сходил в туалет в контейнер

© AP Photo / Ng Han Guan Полиция в Китае
 Полиция в Китае - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
Полиция в Китае. Архивное фото
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ПЕКИН, 21 окт - РИА Новости. Органы общественной безопасности Китая подключились к расследованию инцидента на заводе одного из крупнейших местных производителей пива "Циндао", где один из рабочих пивзавода использовал производственный контейнер в качестве туалета.
Видеоролик, на котором показано, как один из рабочих пивзавода целенаправленно забирается в контейнер с сыпучими ингредиентами и справляет там малую нужду, распространился в китайских социальных сетях 19 октября и вызвал большой ажиотаж среди интернет-пользователей.
«
"Наша компания придает этому большое значение, мы немедленно сообщили об этом органам общественной безопасности, которые уже подключились к расследованию", - говорится в заявлении компании в соцсети Weibo.
Отмечается, что соответствующая партия солода была запечатана.
Компания также заявила, что продолжит наращивать усилия по обеспечению качества продукции и приветствует надзор со стороны потребителей.
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