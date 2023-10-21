https://ria.ru/20231021/kitay-1904382653.html

На пивзаводе в Китае рабочий использовал контейнер в качестве туалета

На пивзаводе в Китае рабочий использовал контейнер в качестве туалета - РИА Новости, 21.10.2023

На пивзаводе в Китае рабочий использовал контейнер в качестве туалета

Органы общественной безопасности Китая подключились к расследованию инцидента на заводе одного из крупнейших местных производителей пива "Циндао", где один из... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T17:25

2023-10-21T17:25

2023-10-21T17:26

в мире

китай

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ПЕКИН, 21 окт - РИА Новости. Органы общественной безопасности Китая подключились к расследованию инцидента на заводе одного из крупнейших местных производителей пива "Циндао", где один из рабочих пивзавода использовал производственный контейнер в качестве туалета. Видеоролик, на котором показано, как один из рабочих пивзавода целенаправленно забирается в контейнер с сыпучими ингредиентами и справляет там малую нужду, распространился в китайских социальных сетях 19 октября и вызвал большой ажиотаж среди интернет-пользователей. "Наша компания придает этому большое значение, мы немедленно сообщили об этом органам общественной безопасности, которые уже подключились к расследованию", - говорится в заявлении компании в соцсети Weibo. Отмечается, что соответствующая партия солода была запечатана. Компания также заявила, что продолжит наращивать усилия по обеспечению качества продукции и приветствует надзор со стороны потребителей.

https://ria.ru/20230810/myaso-1889260120.html

китай

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в мире, китай