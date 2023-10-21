Воробьев посетил выставку высоких технологий в Китае
© Фото : Правительство Московской областиАндрей Воробьев во время посещения выставки высоких технологий в Китае
© Фото : Правительство Московской области
Андрей Воробьев во время посещения выставки высоких технологий в Китае
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в Telegram-канале о посещении в Шэньяне выставки высоких технологий в сфере робототехники и кибербезопасности.
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"Большое внимание на выставке уделили робототехнике и информационной безопасности, которая тоже играет важную роль в современном мире. Получили полезные знания, постараемся перенять что-то из новинок, чтобы внедрить в будущем в Московской области", - отметил Воробьев.
Губернатор побывал в Шэньяне, самом большом городе на севере Китая, и пообщался с вице-губернатором правительства провинции Ляонин Цзинь Говэйем на выставке высоких технологий "Глобальной конференции по промышленному интернету".
Воробьев добавил, что Подмосковье в сфере инноваций и искусственного интеллекта также не стоит на месте.
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"Внедряем цифру, ИИ, чтобы отслеживать работу различных отраслевых систем — от общественного транспорта до уборки дорог", - заявил глава региона.