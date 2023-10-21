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Воробьев посетил выставку высоких технологий в Китае - РИА Новости, 21.10.2023
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Новости Подмосковья
 
16:54 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/kitay-1904377308.html
Воробьев посетил выставку высоких технологий в Китае
Воробьев посетил выставку высоких технологий в Китае - РИА Новости, 21.10.2023
Воробьев посетил выставку высоких технологий в Китае
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в Telegram-канале о посещении в Шэньяне выставки высоких технологий в сфере робототехники и... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T16:54
2023-10-21T16:54
новости подмосковья
китай
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
шэньян
технологии
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в Telegram-канале о посещении в Шэньяне выставки высоких технологий в сфере робототехники и кибербезопасности. "Большое внимание на выставке уделили робототехнике и информационной безопасности, которая тоже играет важную роль в современном мире. Получили полезные знания, постараемся перенять что-то из новинок, чтобы внедрить в будущем в Московской области", - отметил Воробьев. Губернатор побывал в Шэньяне, самом большом городе на севере Китая, и пообщался с вице-губернатором правительства провинции Ляонин Цзинь Говэйем на выставке высоких технологий "Глобальной конференции по промышленному интернету". Воробьев добавил, что Подмосковье в сфере инноваций и искусственного интеллекта также не стоит на месте. "Внедряем цифру, ИИ, чтобы отслеживать работу различных отраслевых систем — от общественного транспорта до уборки дорог", - заявил глава региона.
китай
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китай, московская область (подмосковье), андрей воробьев, шэньян, технологии
Новости Подмосковья, Китай, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Шэньян, Технологии

Воробьев посетил выставку высоких технологий в Китае

© Фото : Правительство Московской областиАндрей Воробьев во время посещения выставки высоких технологий в Китае
Андрей Воробьев во время посещения выставки высоких технологий в Китае - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© Фото : Правительство Московской области
Андрей Воробьев во время посещения выставки высоких технологий в Китае
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в Telegram-канале о посещении в Шэньяне выставки высоких технологий в сфере робототехники и кибербезопасности.
«
"Большое внимание на выставке уделили робототехнике и информационной безопасности, которая тоже играет важную роль в современном мире. Получили полезные знания, постараемся перенять что-то из новинок, чтобы внедрить в будущем в Московской области", - отметил Воробьев.
Губернатор побывал в Шэньяне, самом большом городе на севере Китая, и пообщался с вице-губернатором правительства провинции Ляонин Цзинь Говэйем на выставке высоких технологий "Глобальной конференции по промышленному интернету".
Воробьев добавил, что Подмосковье в сфере инноваций и искусственного интеллекта также не стоит на месте.
«
"Внедряем цифру, ИИ, чтобы отслеживать работу различных отраслевых систем — от общественного транспорта до уборки дорог", - заявил глава региона.
 
Новости ПодмосковьяКитайМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевШэньянТехнологии
 
 
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