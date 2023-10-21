https://ria.ru/20231021/kitay-1904377308.html

Воробьев посетил выставку высоких технологий в Китае

Воробьев посетил выставку высоких технологий в Китае - РИА Новости, 21.10.2023

Воробьев посетил выставку высоких технологий в Китае

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в Telegram-канале о посещении в Шэньяне выставки высоких технологий в сфере робототехники и... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T16:54

2023-10-21T16:54

2023-10-21T16:54

новости подмосковья

китай

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

шэньян

технологии

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в Telegram-канале о посещении в Шэньяне выставки высоких технологий в сфере робототехники и кибербезопасности. "Большое внимание на выставке уделили робототехнике и информационной безопасности, которая тоже играет важную роль в современном мире. Получили полезные знания, постараемся перенять что-то из новинок, чтобы внедрить в будущем в Московской области", - отметил Воробьев. Губернатор побывал в Шэньяне, самом большом городе на севере Китая, и пообщался с вице-губернатором правительства провинции Ляонин Цзинь Говэйем на выставке высоких технологий "Глобальной конференции по промышленному интернету". Воробьев добавил, что Подмосковье в сфере инноваций и искусственного интеллекта также не стоит на месте. "Внедряем цифру, ИИ, чтобы отслеживать работу различных отраслевых систем — от общественного транспорта до уборки дорог", - заявил глава региона.

китай

московская область (подмосковье)

шэньян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

китай, московская область (подмосковье), андрей воробьев, шэньян, технологии