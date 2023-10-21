Умерла актриса из "Аты-баты, шли солдаты…" Нина Кирьякова
Актриса из "Аты-баты, шли солдаты…" Нина Кирьякова умерла на 80-м году жизни
Нина Кирьякова. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Советская и российская актриса Нина Кирьякова умерла на 80-м году жизни, сообщил "Театр на Покровке".
"Она исполнила множество прекрасных ролей в театре и кино. Выражаем наши искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами!", — говорится в публикации.
В театре отметили, что Нина Кирьякова обладала великолепным низким голосом, царственной осанкой и комедийным дарованием.
В ее фильмографии роли в "Аты-баты, шли солдаты…", "Рожденная революцией", "Помнишь запах сирени…", "Жизнь и судьба", "Пасечник" и других фильмах.
"Она исполнила множество прекрасных ролей в театре и кино. Выражаем наши искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами!", — говорится в публикации.
В театре отметили, что Нина Кирьякова обладала великолепным низким голосом, царственной осанкой и комедийным дарованием.
В ее фильмографии роли в "Аты-баты, шли солдаты…", "Рожденная революцией", "Помнишь запах сирени…", "Жизнь и судьба", "Пасечник" и других фильмах.