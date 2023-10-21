https://ria.ru/20231021/kiryakova-1904361168.html

Умерла актриса из "Аты-баты, шли солдаты…" Нина Кирьякова

Умерла актриса из "Аты-баты, шли солдаты…" Нина Кирьякова - РИА Новости, 21.10.2023

Умерла актриса из "Аты-баты, шли солдаты…" Нина Кирьякова

Советская и российская актриса Нина Кирьякова умерла на 80-м году жизни, сообщил "Театр на Покровке". "Она исполнила множество прекрасных ролей в театре и кино. РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T15:49

2023-10-21T15:49

2023-10-21T16:06

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Советская и российская актриса Нина Кирьякова умерла на 80-м году жизни, сообщил "Театр на Покровке". "Она исполнила множество прекрасных ролей в театре и кино. Выражаем наши искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами!", — говорится в публикации. В театре отметили, что Нина Кирьякова обладала великолепным низким голосом, царственной осанкой и комедийным дарованием.В ее фильмографии роли в "Аты-баты, шли солдаты…", "Рожденная революцией", "Помнишь запах сирени…", "Жизнь и судьба", "Пасечник" и других фильмах.

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новости культуры