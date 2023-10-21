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Умерла актриса из "Аты-баты, шли солдаты…" Нина Кирьякова - РИА Новости, 21.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:49 21.10.2023 (обновлено: 16:06 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/kiryakova-1904361168.html
Умерла актриса из "Аты-баты, шли солдаты…" Нина Кирьякова
Умерла актриса из "Аты-баты, шли солдаты…" Нина Кирьякова - РИА Новости, 21.10.2023
Умерла актриса из "Аты-баты, шли солдаты…" Нина Кирьякова
Советская и российская актриса Нина Кирьякова умерла на 80-м году жизни, сообщил "Театр на Покровке". "Она исполнила множество прекрасных ролей в театре и кино. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T15:49
2023-10-21T16:06
культура
новости культуры
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Советская и российская актриса Нина Кирьякова умерла на 80-м году жизни, сообщил "Театр на Покровке". "Она исполнила множество прекрасных ролей в театре и кино. Выражаем наши искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами!", — говорится в публикации. В театре отметили, что Нина Кирьякова обладала великолепным низким голосом, царственной осанкой и комедийным дарованием.В ее фильмографии роли в "Аты-баты, шли солдаты…", "Рожденная революцией", "Помнишь запах сирени…", "Жизнь и судьба", "Пасечник" и других фильмах.
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новости культуры
Культура, Новости культуры
Умерла актриса из "Аты-баты, шли солдаты…" Нина Кирьякова

Актриса из "Аты-баты, шли солдаты…" Нина Кирьякова умерла на 80-м году жизни

© Фото : Театр на Покровке/TelegramНина Кирьякова
Нина Кирьякова - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© Фото : Театр на Покровке/Telegram
Нина Кирьякова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Советская и российская актриса Нина Кирьякова умерла на 80-м году жизни, сообщил "Театр на Покровке".

"Она исполнила множество прекрасных ролей в театре и кино. Выражаем наши искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами!", — говорится в публикации.

В театре отметили, что Нина Кирьякова обладала великолепным низким голосом, царственной осанкой и комедийным дарованием.

В ее фильмографии роли в "Аты-баты, шли солдаты…", "Рожденная революцией", "Помнишь запах сирени…", "Жизнь и судьба", "Пасечник" и других фильмах.
 
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