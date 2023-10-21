https://ria.ru/20231021/kater-1904285241.html
Туристический катер попал под артобстрел во время учений на Тайване
Туристический катер попал под артобстрел во время учений на Тайване - РИА Новости, 21.10.2023
Туристический катер попал под артобстрел во время учений на Тайване
Снаряд во время военных учений на Тайване попал в туристический катер с 34 людьми на борту, который оказался в зоне стрельб, никто не пострадал, сообщает... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T03:29
2023-10-21T03:29
2023-10-21T03:29
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тайвань
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ПЕКИН, 21 окт – РИА Новости. Снаряд во время военных учений на Тайване попал в туристический катер с 34 людьми на борту, который оказался в зоне стрельб, никто не пострадал, сообщает информационный портал "Чжунши синьвэньван". Вооруженные силы Тайваня в пятницу проводили учения с артиллерийскими стрельбами на побережье уезда Илань на северо-западе острова. Отмечается, что во время стрельб в зону учений внезапно вошло прогулочное судно для наблюдения за китами "Чаоцзи Син-3", оно находилось там 40 минут незамеченным, так как зону не патрулировала береговая охрана. Один из снарядов попал в носовую часть гражданского судна, никто из находившихся на борту пяти членов экипажа и 29 пассажиров не пострадал. После происшествия судно уведомило об инциденте береговую охрану, немедленно покинуло район и направилось в порт Уши. В настоящий момент все люди в безопасности. Оборонное ведомство Тайваня проведет тщательное расследование инцидента.
https://ria.ru/20231011/yaponiya-1901920930.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тайвань
Туристический катер попал под артобстрел во время учений на Тайване
Во время учений на Тайване в туристический катер с 34 людьми попал снаряд
ПЕКИН, 21 окт – РИА Новости. Снаряд во время военных учений на Тайване попал в туристический катер с 34 людьми на борту, который оказался в зоне стрельб, никто не пострадал, сообщает информационный портал "Чжунши синьвэньван".
Вооруженные силы Тайваня в пятницу проводили учения с артиллерийскими стрельбами на побережье уезда Илань на северо-западе острова. Отмечается, что во время стрельб в зону учений внезапно вошло прогулочное судно для наблюдения за китами "Чаоцзи Син-3", оно находилось там 40 минут незамеченным, так как зону не патрулировала береговая охрана.
Один из снарядов попал в носовую часть гражданского судна, никто из находившихся на борту пяти членов экипажа и 29 пассажиров не пострадал. После происшествия судно уведомило об инциденте береговую охрану, немедленно покинуло район и направилось в порт Уши.
В настоящий момент все люди в безопасности. Оборонное ведомство Тайваня проведет тщательное расследование инцидента.
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