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Саудовская Аравия призвала обязать Израиль соблюдать международное право

Саудовская Аравия призвала обязать Израиль соблюдать международное право - РИА Новости, 21.10.2023

Саудовская Аравия призвала обязать Израиль соблюдать международное право

Саудовская Аравия призывает международное сообщество обязать Израиль соблюдать международное право, заявил министр иностранных дел королевства Фейсал бен Фархан РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T14:03

2023-10-21T14:03

2023-10-21T14:11

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саудовская аравия

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 21 окт - РИА Новости. Саудовская Аравия призывает международное сообщество обязать Израиль соблюдать международное право, заявил министр иностранных дел королевства Фейсал бен Фархан в ходе каирского саммита по Палестине.Саммит по палестинской проблеме (Cairo Summit for Peace) проходит в субботу в египетской столице Каире при участии более 30 государств и ряда международных и региональных организаций."Призываем международное сообщество занять решительную позицию, чтобы обязать Израиль соблюдать международные законы", - сказал бен Фархан.Глава МИД Саудовской Аравии также подчеркнул, что страна "отвергает двойные стандарты, которые используют некоторые представители международного сообщества".

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, палестина, саудовская аравия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году