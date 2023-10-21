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Саудовская Аравия призвала обязать Израиль соблюдать международное право - РИА Новости, 21.10.2023
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14:03 21.10.2023 (обновлено: 14:11 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/izrail-1904342014.html
Саудовская Аравия призвала обязать Израиль соблюдать международное право
Саудовская Аравия призвала обязать Израиль соблюдать международное право - РИА Новости, 21.10.2023
Саудовская Аравия призвала обязать Израиль соблюдать международное право
Саудовская Аравия призывает международное сообщество обязать Израиль соблюдать международное право, заявил министр иностранных дел королевства Фейсал бен Фархан РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T14:03
2023-10-21T14:11
в мире
палестина
саудовская аравия
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 21 окт - РИА Новости. Саудовская Аравия призывает международное сообщество обязать Израиль соблюдать международное право, заявил министр иностранных дел королевства Фейсал бен Фархан в ходе каирского саммита по Палестине.Саммит по палестинской проблеме (Cairo Summit for Peace) проходит в субботу в египетской столице Каире при участии более 30 государств и ряда международных и региональных организаций."Призываем международное сообщество занять решительную позицию, чтобы обязать Израиль соблюдать международные законы", - сказал бен Фархан.Глава МИД Саудовской Аравии также подчеркнул, что страна "отвергает двойные стандарты, которые используют некоторые представители международного сообщества".
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
https://ria.ru/20231011/zapad-1901857634.html
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в мире, палестина, саудовская аравия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Саудовская Аравия, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Саудовская Аравия призвала обязать Израиль соблюдать международное право

МИД Саудовской Аравии призвал обязать Израиль соблюдать международное право

© AFP 2023 / SAID KHATIBЛюди на развалинах здания, разрушенного в результате израильской бомбардировки в Рафахе на юге сектора Газа
Люди на развалинах здания, разрушенного в результате израильской бомбардировки в Рафахе на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AFP 2023 / SAID KHATIB
Люди на развалинах здания, разрушенного в результате израильской бомбардировки в Рафахе на юге сектора Газа
Читать ria.ru в
КАИР, 21 окт - РИА Новости. Саудовская Аравия призывает международное сообщество обязать Израиль соблюдать международное право, заявил министр иностранных дел королевства Фейсал бен Фархан в ходе каирского саммита по Палестине.
Саммит по палестинской проблеме (Cairo Summit for Peace) проходит в субботу в египетской столице Каире при участии более 30 государств и ряда международных и региональных организаций.
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"Призываем международное сообщество занять решительную позицию, чтобы обязать Израиль соблюдать международные законы", - сказал бен Фархан.
Глава МИД Саудовской Аравии также подчеркнул, что страна "отвергает двойные стандарты, которые используют некоторые представители международного сообщества".
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В миреПалестинаСаудовская АравияИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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