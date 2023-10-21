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Число пострадавших израильтян превысило пять тысяч, сообщил Минздрав - РИА Новости, 21.10.2023
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10:43 21.10.2023 (обновлено: 10:51 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/izrail-1904308914.html
Число пострадавших израильтян превысило пять тысяч, сообщил Минздрав
Число пострадавших израильтян превысило пять тысяч, сообщил Минздрав - РИА Новости, 21.10.2023
Число пострадавших израильтян превысило пять тысяч, сообщил Минздрав
Число пострадавших за время эскалации палестино-израильского конфликта граждан Израиля превысило пять тысяч человек, сообщает телеканал i24 со ссылкой на... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T10:43
2023-10-21T10:51
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Число пострадавших за время эскалации палестино-израильского конфликта граждан Израиля превысило пять тысяч человек, сообщает телеканал i24 со ссылкой на израильский Минздрав.Ранее издание Times of Israel сообщало о 4,9 тысячи пострадавших.По данным минздрава Израиля, на которые ссылается телеканал, более пяти тысяч граждан были ранены в результате эскалации конфликта.
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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Число пострадавших израильтян превысило пять тысяч, сообщил Минздрав

Минздрав Израиля: число пострадавших за время эскалации превысило пять тысяч

© AP Photo / Leo CorreaЗапуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа
Запуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AP Photo / Leo Correa
Запуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Число пострадавших за время эскалации палестино-израильского конфликта граждан Израиля превысило пять тысяч человек, сообщает телеканал i24 со ссылкой на израильский Минздрав.
Ранее издание Times of Israel сообщало о 4,9 тысячи пострадавших.
По данным минздрава Израиля, на которые ссылается телеканал, более пяти тысяч граждан были ранены в результате эскалации конфликта.
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
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ИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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