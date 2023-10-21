https://ria.ru/20231021/izrail-1904308914.html
Число пострадавших израильтян превысило пять тысяч, сообщил Минздрав
Число пострадавших израильтян превысило пять тысяч, сообщил Минздрав - РИА Новости, 21.10.2023
Число пострадавших израильтян превысило пять тысяч, сообщил Минздрав
Число пострадавших за время эскалации палестино-израильского конфликта граждан Израиля превысило пять тысяч человек, сообщает телеканал i24 со ссылкой на... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T10:43
2023-10-21T10:43
2023-10-21T10:51
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Число пострадавших за время эскалации палестино-израильского конфликта граждан Израиля превысило пять тысяч человек, сообщает телеканал i24 со ссылкой на израильский Минздрав.Ранее издание Times of Israel сообщало о 4,9 тысячи пострадавших.По данным минздрава Израиля, на которые ссылается телеканал, более пяти тысяч граждан были ранены в результате эскалации конфликта.
https://ria.ru/20231021/mechi-1904199969.html
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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Число пострадавших израильтян превысило пять тысяч, сообщил Минздрав
Минздрав Израиля: число пострадавших за время эскалации превысило пять тысяч