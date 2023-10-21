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Израильтян призвали покинуть Египет и Иорданию из-за угрозы безопасности - РИА Новости, 21.10.2023
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09:23 21.10.2023 (обновлено: 09:39 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/izrail-1904301110.html
Израильтян призвали покинуть Египет и Иорданию из-за угрозы безопасности
Израильтян призвали покинуть Египет и Иорданию из-за угрозы безопасности - РИА Новости, 21.10.2023
Израильтян призвали покинуть Египет и Иорданию из-за угрозы безопасности
Совет национальной безопасности (СНБ) Израиля повысил до самого высокого уровня предупреждение о поездках израильтян в Египет и Иорданию, означающее, что... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T09:23
2023-10-21T09:39
в мире
иордания
египет
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 окт - РИА Новости. Совет национальной безопасности (СНБ) Израиля повысил до самого высокого уровня предупреждение о поездках израильтян в Египет и Иорданию, означающее, что гражданам, находящимся там, следует незамедлительно покинуть эти страны, сообщила канцелярия израильского премьера."СНБ повышает предупреждение о поездках в Египет (включая Синай) и Иорданию до четвертого уровня (высокая угроза) и рекомендует не посещать эти страны. Тем, кто находится в этих странах, следует как можно скорее покинуть их территорию", - говорится в сообщении.Также было повышено до третьего уровня предупреждение о поездках в Марокко, означающее рекомендацию отказаться от необязательных поездок в эту страну.В канцелярии отметили, что на фоне продолжения конфликта в последние дни в различных странах мира, особенно на Ближнем Востоке, зафиксировано очередное существенное обострение анти-израильских протестных акций c проявлениями враждебности и насилия по отношению к израильской и еврейской символике.
https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html
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в мире, иордания, египет, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иордания, Египет, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израильтян призвали покинуть Египет и Иорданию из-за угрозы безопасности

Израиль призвал граждан покинуть Египет и Иорданию из-за угрозы безопасности

© iStock.com / peterspiroИзраиль
Израиль - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© iStock.com / peterspiro
Израиль . Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 окт - РИА Новости. Совет национальной безопасности (СНБ) Израиля повысил до самого высокого уровня предупреждение о поездках израильтян в Египет и Иорданию, означающее, что гражданам, находящимся там, следует незамедлительно покинуть эти страны, сообщила канцелярия израильского премьера.
"СНБ повышает предупреждение о поездках в Египет (включая Синай) и Иорданию до четвертого уровня (высокая угроза) и рекомендует не посещать эти страны. Тем, кто находится в этих странах, следует как можно скорее покинуть их территорию", - говорится в сообщении.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Израиль получил последнее предупреждение
10 октября, 08:00
Также было повышено до третьего уровня предупреждение о поездках в Марокко, означающее рекомендацию отказаться от необязательных поездок в эту страну.
В канцелярии отметили, что на фоне продолжения конфликта в последние дни в различных странах мира, особенно на Ближнем Востоке, зафиксировано очередное существенное обострение анти-израильских протестных акций c проявлениями враждебности и насилия по отношению к израильской и еврейской символике.
 
В миреИорданияЕгипетИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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