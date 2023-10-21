https://ria.ru/20231021/izrail-1904301110.html

Израильтян призвали покинуть Египет и Иорданию из-за угрозы безопасности

Израильтян призвали покинуть Египет и Иорданию из-за угрозы безопасности - РИА Новости, 21.10.2023

Израильтян призвали покинуть Египет и Иорданию из-за угрозы безопасности

Совет национальной безопасности (СНБ) Израиля повысил до самого высокого уровня предупреждение о поездках израильтян в Египет и Иорданию, означающее, что... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T09:23

2023-10-21T09:23

2023-10-21T09:39

в мире

иордания

египет

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 окт - РИА Новости. Совет национальной безопасности (СНБ) Израиля повысил до самого высокого уровня предупреждение о поездках израильтян в Египет и Иорданию, означающее, что гражданам, находящимся там, следует незамедлительно покинуть эти страны, сообщила канцелярия израильского премьера."СНБ повышает предупреждение о поездках в Египет (включая Синай) и Иорданию до четвертого уровня (высокая угроза) и рекомендует не посещать эти страны. Тем, кто находится в этих странах, следует как можно скорее покинуть их территорию", - говорится в сообщении.Также было повышено до третьего уровня предупреждение о поездках в Марокко, означающее рекомендацию отказаться от необязательных поездок в эту страну.В канцелярии отметили, что на фоне продолжения конфликта в последние дни в различных странах мира, особенно на Ближнем Востоке, зафиксировано очередное существенное обострение анти-израильских протестных акций c проявлениями враждебности и насилия по отношению к израильской и еврейской символике.

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

иордания

египет

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иордания, египет, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году