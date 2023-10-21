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Гутерреш призвал к действиям для завершения конфликта в Израиле

Гутерреш призвал к действиям для завершения конфликта в Израиле - РИА Новости, 21.10.2023

Гутерреш призвал к действиям для завершения конфликта в Израиле

Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе саммита по палестинской проблеме в Каире призвал к "действиям, чтобы положить конец кошмару", который получился в результате... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T13:06

2023-10-21T13:06

2023-10-21T13:17

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израиль

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

каир (город)

египет

антониу гутерреш

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе саммита по палестинской проблеме в Каире призвал к "действиям, чтобы положить конец кошмару", который получился в результате эскалации палестино-израильского конфликта."Настало время действовать, действовать, чтобы положить конец ужасному кошмару", - заявил Гутерреш, трансляция велась на YouTube-канале канцелярии президента Египта.Генсек ООН также призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников.

https://ria.ru/20231020/gumpomosch-1904262375.html

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в мире, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, каир (город), египет, антониу гутерреш