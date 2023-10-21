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Гутерреш призвал к действиям для завершения конфликта в Израиле - РИА Новости, 21.10.2023
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13:06 21.10.2023 (обновлено: 13:17 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/iz-1904332695.html
Гутерреш призвал к действиям для завершения конфликта в Израиле
Гутерреш призвал к действиям для завершения конфликта в Израиле - РИА Новости, 21.10.2023
Гутерреш призвал к действиям для завершения конфликта в Израиле
Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе саммита по палестинской проблеме в Каире призвал к "действиям, чтобы положить конец кошмару", который получился в результате... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T13:06
2023-10-21T13:17
в мире
израиль
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
каир (город)
египет
антониу гутерреш
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе саммита по палестинской проблеме в Каире призвал к "действиям, чтобы положить конец кошмару", который получился в результате эскалации палестино-израильского конфликта."Настало время действовать, действовать, чтобы положить конец ужасному кошмару", - заявил Гутерреш, трансляция велась на YouTube-канале канцелярии президента Египта.Генсек ООН также призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников.
https://ria.ru/20231020/gumpomosch-1904262375.html
израиль
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в мире, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, каир (город), египет, антониу гутерреш
В мире, Израиль, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Каир (город), Египет, Антониу Гутерреш
Гутерреш призвал к действиям для завершения конфликта в Израиле

Гутерреш призвал к действиям для завершения палестино-израильского конфликта

© AFP 2023 / KEROLOS SALAHГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на КПП Рафах
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на КПП Рафах - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AFP 2023 / KEROLOS SALAH
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на КПП Рафах
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе саммита по палестинской проблеме в Каире призвал к "действиям, чтобы положить конец кошмару", который получился в результате эскалации палестино-израильского конфликта.
"Настало время действовать, действовать, чтобы положить конец ужасному кошмару", - заявил Гутерреш, трансляция велась на YouTube-канале канцелярии президента Египта.
Генсек ООН также призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников.
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В миреИзраильООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуКаир (город)ЕгипетАнтониу Гутерреш
 
 
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