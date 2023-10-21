https://ria.ru/20231021/iz-1904332695.html
Гутерреш призвал к действиям для завершения конфликта в Израиле
Гутерреш призвал к действиям для завершения конфликта в Израиле - РИА Новости, 21.10.2023
Гутерреш призвал к действиям для завершения конфликта в Израиле
Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе саммита по палестинской проблеме в Каире призвал к "действиям, чтобы положить конец кошмару", который получился в результате... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T13:06
2023-10-21T13:06
2023-10-21T13:17
в мире
израиль
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
каир (город)
египет
антониу гутерреш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904333569_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f4ca31fdaf8e0d139a1f35dc15ac1b62.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе саммита по палестинской проблеме в Каире призвал к "действиям, чтобы положить конец кошмару", который получился в результате эскалации палестино-израильского конфликта."Настало время действовать, действовать, чтобы положить конец ужасному кошмару", - заявил Гутерреш, трансляция велась на YouTube-канале канцелярии президента Египта.Генсек ООН также призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников.
https://ria.ru/20231020/gumpomosch-1904262375.html
израиль
каир (город)
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904333569_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c5c01f20ea34ad5dd1250e2833dafbf6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, каир (город), египет, антониу гутерреш
В мире, Израиль, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Каир (город), Египет, Антониу Гутерреш
Гутерреш призвал к действиям для завершения конфликта в Израиле
Гутерреш призвал к действиям для завершения палестино-израильского конфликта