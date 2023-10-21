https://ria.ru/20231021/iran-1904370742.html

Израиль заявил, что располагает доказательствами поддержки ХАМАС Ираном

Израиль заявил, что располагает доказательствами поддержки ХАМАС Ираном - РИА Новости, 21.10.2023

Израиль заявил, что располагает доказательствами поддержки ХАМАС Ираном

Тель-Авив не может доказать причастность Ирана к нападению ХАМАС на израильские военные объекты и поселения в окрестностях сектора Газа, но имеет данные о... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T16:31

2023-10-21T16:31

2023-10-21T17:31

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

армия обороны израиля (цахал)

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тель-авив

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Тель-Авив не может доказать причастность Ирана к нападению ХАМАС на израильские военные объекты и поселения в окрестностях сектора Газа, но имеет данные о поддержке движения Тегераном, заявил РИА Новости спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адри."Мы не располагаем достаточной информацией, чтобы говорить об участии Ирана в этом процессе, но у нас есть достаточно информации, чтобы сказать, что Иран поддерживает движение ХАМАС и финансирует значительную часть его деятельности, а также поддерживает его оружием, подготовкой и инструктажем", — сказал собеседник агентства.Спикер ЦАХАЛ добавил, что, несмотря на отсутствие доказательств причастности Ирана к атаке, ХАМАС имеет исторически близкие отношения с Тегераном. По его словам, иранская сторона помогала в военной подготовке и поставляла движению оружие, которое могли использовать палестинские бойцы."До сих пор мы не подтверждаем и не связываем Иран с этой операцией, но было ли оружие или часть оружия, которое применялось, иранского производства? Да. Проводились ли учения и так далее также под иранским руководством или при поддержке Ирана? Да. Но было ли проведение операции, сроки ее осуществления и то, каким образом она проводилась, под руководством Ирана? Мы не располагаем достаточной информацией для подтверждения этого", — заявил Адри.Как сообщили на прошлой неделе РИА Новости в постпредстве Ирана при ООН, Вооруженные силы Исламской Республики не станут вступать в бой в случае начала наземной операции Израиля в секторе Газе, если Тель-Авив не атакует иранскую территорию.При этом глава оборонного ведомства США Ллойд Остин подчеркнул, что у Вашингтона нет информации о возможной причастности Ирана к планированию или осуществлению атаки на еврейское государство со стороны ХАМАС.Конфликт между Израилем и ХАМАСУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.По последним данным, в результате вторжения палестинских бойцов и обстрелов погибло более 1,3 тысячи граждан Израиля и других стран, среди них не менее двадцати россиян. В Газе жертвами ответных действий стали более 4,1 тысячи человек, свыше 13 тысяч получили ранения.Как сообщил сегодня пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, в заложниках у ХАМАС в секторе Газа находятся 210 человек.

https://ria.ru/20231021/izrail-1904361408.html

https://ria.ru/20231021/gaza-1904369603.html

https://ria.ru/20231021/gaza-1904325120.html

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в мире, израиль, хамас, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал), ллойд остин, тель-авив, оон