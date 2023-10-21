https://ria.ru/20231021/ii-1904329966.html

Эксперт рассказала, к чему приведет популяризация ИИ в России

Эксперт рассказала, к чему приведет популяризация ИИ в России - РИА Новости, 21.10.2023

Эксперт рассказала, к чему приведет популяризация ИИ в России

Популяризация ИИ в работе и жизни россиян приведет к росту числа фильмов и сериалов про нейросети, поделилась мнением с РИА Новости руководитель департамента... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T12:53

2023-10-21T12:53

2023-10-21T12:53

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Популяризация ИИ в работе и жизни россиян приведет к росту числа фильмов и сериалов про нейросети, поделилась мнением с РИА Новости руководитель департамента развития продуктов больших данных "Билайна" Алина Садукевич. "В России начнут создавать массово сериалы и фильмы об ИИ только тогда, когда эта повестка станет актуальнее других злободневных повесток для значительной части общества ... Когда значительная часть населения из разных городов нашей страны будет знать, что такое ИИ, и использовать его в жизни и в работе", - полагает Садукевич. По словам эксперта, повышенный интерес к ИИ в кино и сериалах - это "не попытка хайпа", а отражение текущей жизни. То, что 40-50 лет назад казалось полностью фантастическим, сейчас выглядит реальностью с некоторыми элементами фантастики. Чем дальше идет развитие нейросетей, тем больше будет появляться фильмов, где ИИ - часть повседневной жизни. Она добавила, что в стране уже есть сериалы и фильмы про ChatGPT, и даже не фантастические, а более реальные: "Например, сериал "Швабра" про учителя математики, которая с помощью математики и машинного обучения помогает искать преступников. Это ближе и понятнее, чем далекая фантастика. В сериале "Что и требовалось доказать" преступления помогает раскрывать профессор, используя теоремы и расчеты. Это как раз те инструменты, которые стоят за кадром при обучении ИИ".

https://ria.ru/20231019/voz-1903916448.html

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технологии, россия, билайн