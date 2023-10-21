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Шадаев рассказал о новом законопроекте по искусственному интеллекту - РИА Новости, 21.10.2023
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12:29 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/ii-1904326103.html
Шадаев рассказал о новом законопроекте по искусственному интеллекту
Шадаев рассказал о новом законопроекте по искусственному интеллекту - РИА Новости, 21.10.2023
Шадаев рассказал о новом законопроекте по искусственному интеллекту
Минцифры рассчитывает, что законопроект о вовлечении в оборот больших данных бизнеса, необходимых для развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), будет... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T12:29
2023-10-21T12:29
технологии
россия
максут шадаев
владимир путин
общество
ии
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ПЕРМЬ, 21 окт - РИА Новости. Минцифры рассчитывает, что законопроект о вовлечении в оборот больших данных бизнеса, необходимых для развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), будет рассмотрен осенью, он находится на завершающей стадии, рассказал глава министерства Максут Шадаев на площадке чемпионата "Битва роботов". "Мы отвечаем за законопроект о вовлечении в оборот больших данных бизнеса, он находится на завершающей стадии, мы надеемся в осеннюю сессию во втором чтении его рассмотрят", - сказал Шадаев. Также министр добавил, что, в частности, "государство установит обязательства бизнесу - данные, которые необходимы для принятия решений для госуправления, данные необходимо для развития технологий ИИ предоставлять безвозмездно". В сентябре президент РФ Владимир Путин поручил осенью принять закон "О внесении изменений в федеральный закон "О персональных данных". Поправки нужны для того, чтобы обеспечить защиту прав и интересов граждан при обработке больших данных и применении искусственного интеллекта. В июле глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства РФ заявил, что в рамках поправок к законопроекту об искусственном интеллекте согласована процедура обезличивания информации для баз данных, а также порядок формирования таких баз для машинного обучения нейросетей. Кроме того, поправки устанавливают правила, по которым разработчики смогут получать доступ к данным для обучения нейросетей. Также изменения предполагают запрет использования больших персональных данных для обучения нейросетей и искусственного интеллекта, если оно создает риски для граждан, обороны и безопасности страны.
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технологии, россия, максут шадаев, владимир путин, общество, ии
Технологии, Россия, Максут Шадаев, Владимир Путин, Общество, ИИ
Шадаев рассказал о новом законопроекте по искусственному интеллекту

Шадаев: законопроект по регулированию больших данных для ИИ на стадии завершения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформация
Информация - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЕРМЬ, 21 окт - РИА Новости. Минцифры рассчитывает, что законопроект о вовлечении в оборот больших данных бизнеса, необходимых для развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), будет рассмотрен осенью, он находится на завершающей стадии, рассказал глава министерства Максут Шадаев на площадке чемпионата "Битва роботов".
"Мы отвечаем за законопроект о вовлечении в оборот больших данных бизнеса, он находится на завершающей стадии, мы надеемся в осеннюю сессию во втором чтении его рассмотрят", - сказал Шадаев.
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Также министр добавил, что, в частности, "государство установит обязательства бизнесу - данные, которые необходимы для принятия решений для госуправления, данные необходимо для развития технологий ИИ предоставлять безвозмездно".
В сентябре президент РФ Владимир Путин поручил осенью принять закон "О внесении изменений в федеральный закон "О персональных данных". Поправки нужны для того, чтобы обеспечить защиту прав и интересов граждан при обработке больших данных и применении искусственного интеллекта.
В июле глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства РФ заявил, что в рамках поправок к законопроекту об искусственном интеллекте согласована процедура обезличивания информации для баз данных, а также порядок формирования таких баз для машинного обучения нейросетей. Кроме того, поправки устанавливают правила, по которым разработчики смогут получать доступ к данным для обучения нейросетей. Также изменения предполагают запрет использования больших персональных данных для обучения нейросетей и искусственного интеллекта, если оно создает риски для граждан, обороны и безопасности страны.
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