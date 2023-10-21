https://ria.ru/20231021/ii-1904323778.html

Минцифры допустило проведение "битвы искусственного интеллекта" в 2024 году

Минцифры допустило проведение "битвы искусственного интеллекта" в 2024 году - РИА Новости, 21.10.2023

Минцифры допустило проведение "битвы искусственного интеллекта" в 2024 году

Минцифры обсуждает возможность проведения пилотного чемпионата "Битва роботов" с использованием искусственного интеллекта (ИИ), однако возникают этические... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T12:21

2023-10-21T12:21

2023-10-21T13:08

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ПЕРМЬ, 21 окт - РИА Новости. Минцифры обсуждает возможность проведения пилотного чемпионата "Битва роботов" с использованием искусственного интеллекта (ИИ), однако возникают этические вопросы, рассказал журналистам на площадке "Битвы роботов" глава министерства Максут Шадаев. "Мы обсуждаем, возможно ли в следующем году провести пилот по битве роботов с ИИ. Но здесь возникают этические нормы", - сказал Шадаев. Второй отборочный этап международного чемпионата "Битва роботов" проходит в Перми 21 октября. Соревнования проходят в формате состязаний на выбывание с участием 34 роботов. Битвы роботов организованы в четырех групповых блоках. Участниками стали профессиональные инженеры, студенты технических вузов и любители робототехники. "У нас 34 команды-участников, 14 регионов страны представлено, также наши гости из Индии и из Китая - отдельно прошу их поприветствовать. Я уверен, что будет очень зрелищно, круто, захватывающе, так что всем хочу пожелать насладиться этим действием", - сказал министр на открытии. В 2023 году "Битва роботов" стала частью спортивной программы международного мультиспортивного фиджитал-турнира "Игры будущего". Суперфинал чемпионата мира "Битва роботов" пройдет в рамках этого глобального соревнования. Турнир "Игры будущего" пройдет с 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани. В него войдут инновационные дисциплины, в которых сочетаются современные технологии, цифровая среда и физическая активность. Первый отборочный этап международного чемпионата "Битва роботов" прошел в международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Московской области 16 сентября, в полуфинал прошли первые шесть команд. На ринге прошли поединки 24 команд из четырех стран мира, а в полуфинал из числа представителей зарубежных стран вышли участники из Турции.

https://ria.ru/20231021/igry-1904316634.html

https://ria.ru/20231021/vesy-1904321994.html

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общество, технологии, пермь, индия, китай, максут шадаев, россия, ии