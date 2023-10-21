Рейтинг@Mail.ru
Минцифры допустило проведение "битвы искусственного интеллекта" в 2024 году - РИА Новости, 21.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:21 21.10.2023 (обновлено: 13:08 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/ii-1904323778.html
Минцифры допустило проведение "битвы искусственного интеллекта" в 2024 году
Минцифры допустило проведение "битвы искусственного интеллекта" в 2024 году - РИА Новости, 21.10.2023
Минцифры допустило проведение "битвы искусственного интеллекта" в 2024 году
Минцифры обсуждает возможность проведения пилотного чемпионата "Битва роботов" с использованием искусственного интеллекта (ИИ), однако возникают этические... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T12:21
2023-10-21T13:08
общество
технологии
пермь
индия
китай
максут шадаев
россия
ии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904332938_0:377:2970:2048_1920x0_80_0_0_690649bce56ccc7982960a864356cb11.jpg
ПЕРМЬ, 21 окт - РИА Новости. Минцифры обсуждает возможность проведения пилотного чемпионата "Битва роботов" с использованием искусственного интеллекта (ИИ), однако возникают этические вопросы, рассказал журналистам на площадке "Битвы роботов" глава министерства Максут Шадаев. "Мы обсуждаем, возможно ли в следующем году провести пилот по битве роботов с ИИ. Но здесь возникают этические нормы", - сказал Шадаев. Второй отборочный этап международного чемпионата "Битва роботов" проходит в Перми 21 октября. Соревнования проходят в формате состязаний на выбывание с участием 34 роботов. Битвы роботов организованы в четырех групповых блоках. Участниками стали профессиональные инженеры, студенты технических вузов и любители робототехники. "У нас 34 команды-участников, 14 регионов страны представлено, также наши гости из Индии и из Китая - отдельно прошу их поприветствовать. Я уверен, что будет очень зрелищно, круто, захватывающе, так что всем хочу пожелать насладиться этим действием", - сказал министр на открытии. В 2023 году "Битва роботов" стала частью спортивной программы международного мультиспортивного фиджитал-турнира "Игры будущего". Суперфинал чемпионата мира "Битва роботов" пройдет в рамках этого глобального соревнования. Турнир "Игры будущего" пройдет с 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани. В него войдут инновационные дисциплины, в которых сочетаются современные технологии, цифровая среда и физическая активность. Первый отборочный этап международного чемпионата "Битва роботов" прошел в международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Московской области 16 сентября, в полуфинал прошли первые шесть команд. На ринге прошли поединки 24 команд из четырех стран мира, а в полуфинал из числа представителей зарубежных стран вышли участники из Турции.
https://ria.ru/20231021/igry-1904316634.html
https://ria.ru/20231021/vesy-1904321994.html
пермь
индия
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904332938_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_e97a03784ae736c83da610f84b8e7f91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, пермь, индия, китай, максут шадаев, россия, ии
Общество, Технологии, Пермь, Индия, Китай, Максут Шадаев, Россия, ИИ
Минцифры допустило проведение "битвы искусственного интеллекта" в 2024 году

Минцифры: в 2024 году возможно проведение "Битва роботов" с использованием ИИ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкУчастница чемпионата по битве роботов в международном выставочном центре "Крокус Экспо"
Участница чемпионата по битве роботов в международном выставочном центре Крокус Экспо - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Участница чемпионата по битве роботов в международном выставочном центре "Крокус Экспо". Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 21 окт - РИА Новости. Минцифры обсуждает возможность проведения пилотного чемпионата "Битва роботов" с использованием искусственного интеллекта (ИИ), однако возникают этические вопросы, рассказал журналистам на площадке "Битвы роботов" глава министерства Максут Шадаев.
"Мы обсуждаем, возможно ли в следующем году провести пилот по битве роботов с ИИ. Но здесь возникают этические нормы", - сказал Шадаев.
Видеоигры - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
Минцифры по поручению Путина займется локализацией игровых серверов
Вчера, 11:38
Второй отборочный этап международного чемпионата "Битва роботов" проходит в Перми 21 октября. Соревнования проходят в формате состязаний на выбывание с участием 34 роботов. Битвы роботов организованы в четырех групповых блоках. Участниками стали профессиональные инженеры, студенты технических вузов и любители робототехники.
"У нас 34 команды-участников, 14 регионов страны представлено, также наши гости из Индии и из Китая - отдельно прошу их поприветствовать. Я уверен, что будет очень зрелищно, круто, захватывающе, так что всем хочу пожелать насладиться этим действием", - сказал министр на открытии.
В 2023 году "Битва роботов" стала частью спортивной программы международного мультиспортивного фиджитал-турнира "Игры будущего". Суперфинал чемпионата мира "Битва роботов" пройдет в рамках этого глобального соревнования. Турнир "Игры будущего" пройдет с 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани. В него войдут инновационные дисциплины, в которых сочетаются современные технологии, цифровая среда и физическая активность.
Первый отборочный этап международного чемпионата "Битва роботов" прошел в международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Московской области 16 сентября, в полуфинал прошли первые шесть команд. На ринге прошли поединки 24 команд из четырех стран мира, а в полуфинал из числа представителей зарубежных стран вышли участники из Турции.
Женщина в овощном отделе гипермаркета - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
В России изобрели весы для супермаркетов, распознающие продукты
Вчера, 12:11
 
ОбществоТехнологииПермьИндияКитайМаксут ШадаевРоссияИИ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала