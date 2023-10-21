Минцифры допустило проведение "битвы искусственного интеллекта" в 2024 году
Минцифры: в 2024 году возможно проведение "Битва роботов" с использованием ИИ
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкУчастница чемпионата по битве роботов в международном выставочном центре "Крокус Экспо"
Участница чемпионата по битве роботов в международном выставочном центре "Крокус Экспо". Архивное фото
ПЕРМЬ, 21 окт - РИА Новости. Минцифры обсуждает возможность проведения пилотного чемпионата "Битва роботов" с использованием искусственного интеллекта (ИИ), однако возникают этические вопросы, рассказал журналистам на площадке "Битвы роботов" глава министерства Максут Шадаев.
"Мы обсуждаем, возможно ли в следующем году провести пилот по битве роботов с ИИ. Но здесь возникают этические нормы", - сказал Шадаев.
Второй отборочный этап международного чемпионата "Битва роботов" проходит в Перми 21 октября. Соревнования проходят в формате состязаний на выбывание с участием 34 роботов. Битвы роботов организованы в четырех групповых блоках. Участниками стали профессиональные инженеры, студенты технических вузов и любители робототехники.
В 2023 году "Битва роботов" стала частью спортивной программы международного мультиспортивного фиджитал-турнира "Игры будущего". Суперфинал чемпионата мира "Битва роботов" пройдет в рамках этого глобального соревнования. Турнир "Игры будущего" пройдет с 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани. В него войдут инновационные дисциплины, в которых сочетаются современные технологии, цифровая среда и физическая активность.
Первый отборочный этап международного чемпионата "Битва роботов" прошел в международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Московской области 16 сентября, в полуфинал прошли первые шесть команд. На ринге прошли поединки 24 команд из четырех стран мира, а в полуфинал из числа представителей зарубежных стран вышли участники из Турции.