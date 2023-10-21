https://ria.ru/20231021/igry-1904316634.html

Минцифры по поручению Путина займется локализацией игровых серверов

Минцифры по поручению Путина займется локализацией игровых серверов - РИА Новости, 21.10.2023

Минцифры по поручению Путина займется локализацией игровых серверов

Минцифры проработает вопрос локализации игровых серверов на территории России, заявил журналистам глава ведомства Максут Шадаев на площадке "Битвы роботов". РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T11:38

2023-10-21T11:38

2023-10-21T13:21

технологии

россия

максут шадаев

умар кремлев

компьютерные игры

общество

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ПЕРМЬ, 21 окт — РИА Новости. Минцифры проработает вопрос локализации игровых серверов на территории России, заявил журналистам глава ведомства Максут Шадаев на площадке "Битвы роботов". На заседании Совета по развитию физической культуры и спорта 19 октября Владимир Путин заявил, что нужно сделать так, чтобы все игровые серверы находились в России в зоне ru. "Поручение президента получили, сейчас будем работать над ним", — сказал Шадаев. Он добавил, что у некоторых российских разработчиков игр серверы уже находятся на территории страны. С предложением включить интернет-игры в единый регулятор выступил на Совете по физической культуре и спорту председатель исполкома Федерации бокса Умар Кремлев. По его словам, это позволит блокировать зону com и перевести софт, офис и серверы игр в зону ru. Кремлев обратил внимание и на то, что некоторые игры-стрелялки пропагандируют антигосударственные ценности, представляя все российское плохим, но при этом деньги зарабатываются на россиянах.Путин поддержал эту идею, ответив, что нельзя позволять западным странам в негативном ключе зарабатывать на России.

https://ria.ru/20231019/putin-1903870464.html

https://ria.ru/20230927/igra-1899033178.html

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технологии, россия, максут шадаев, умар кремлев, компьютерные игры, общество