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Первые машины с гумпомощью начали проезжать в сектор Газа через КПП Рафах - РИА Новости, 21.10.2023
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10:19 21.10.2023 (обновлено: 10:46 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/gumpomosch-1904305816.html
Первые машины с гумпомощью начали проезжать в сектор Газа через КПП Рафах
Первые машины с гумпомощью начали проезжать в сектор Газа через КПП Рафах - РИА Новости, 21.10.2023
Первые машины с гумпомощью начали проезжать в сектор Газа через КПП Рафах
Первые грузовики с гуманитарной помощью для сектора Газа начали проезжать в анклав через КПП Рафах, передает телеканал al Arabiya. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T10:19
2023-10-21T10:46
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Первые грузовики с гуманитарной помощью для сектора Газа начали проезжать в анклав через КПП Рафах, передает телеканал al Arabiya.&quot;Грузовики с гуманитарной помощью, среди которой медицинские препараты, начали проезжать в сектор Газа через египетский КПП в Рафахе&quot;, — сообщил корреспондент с места события.Телеканал добавил, что иностранцы, находящиеся в Газе, в ближайшее время смогут покинуть анклав через Рафах.По информации корреспондента РИА Новости, на границе Египта и сектора Газа скопилось около 200 машин с гумпомощью.Об открытии КПП Рафах с 10:00 заявило сегодня американское посольство в Израиле. Предполагается, что через него в Египет выйдут палестинцы с паспортами США или других западных стран, а также сотрудники некоторых гуманитарных организаций.На этой неделе президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его американский коллега Джо Байден договорились о доставке в сектор Газа гуманитарной помощи. Она пойдет через КПП Рафах на постоянной основе. По словам регионального директора ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Ричарда Бреннана, планируется направлять в анклав до 100 грузовиков в день.Конфликт между Израилем и ХАМАСУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.По последним данным, в результате вторжения палестинских бойцов и обстрелов погибли более 1,3 тысячи граждан Израиля и других стран, среди них не менее 20 россиян. В Газе жертвами ответных действий стали более 4,1 тысячи человек, свыше 13 тысяч получили ранения. По разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Первые машины с гумпомощью начали проезжать в сектор Газа через КПП Рафах

Грузовики с первой гумпомощью для Газы начали проезжать через КПП Рафах

© AP Photo / Fatima ShbairПалестинские беженцы у КПП "Рафах" на юге сектора Газа
Палестинские беженцы у КПП Рафах на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинские беженцы у КПП "Рафах" на юге сектора Газа
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Первые грузовики с гуманитарной помощью для сектора Газа начали проезжать в анклав через КПП Рафах, передает телеканал al Arabiya.
«

"Грузовики с гуманитарной помощью, среди которой медицинские препараты, начали проезжать в сектор Газа через египетский КПП в Рафахе", — сообщил корреспондент с места события.

Телеканал добавил, что иностранцы, находящиеся в Газе, в ближайшее время смогут покинуть анклав через Рафах.
По информации корреспондента РИА Новости, на границе Египта и сектора Газа скопилось около 200 машин с гумпомощью.
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Об открытии КПП Рафах с 10:00 заявило сегодня американское посольство в Израиле. Предполагается, что через него в Египет выйдут палестинцы с паспортами США или других западных стран, а также сотрудники некоторых гуманитарных организаций.
На этой неделе президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его американский коллега Джо Байден договорились о доставке в сектор Газа гуманитарной помощи. Она пойдет через КПП Рафах на постоянной основе. По словам регионального директора ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Ричарда Бреннана, планируется направлять в анклав до 100 грузовиков в день.
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Конфликт между Израилем и ХАМАС

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
По последним данным, в результате вторжения палестинских бойцов и обстрелов погибли более 1,3 тысячи граждан Израиля и других стран, среди них не менее 20 россиян. В Газе жертвами ответных действий стали более 4,1 тысячи человек, свыше 13 тысяч получили ранения. По разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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