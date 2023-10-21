https://ria.ru/20231021/gosduma-1904291909.html

В Госдуме предложили вернуть доски почета на предприятиях

В Госдуме предложили вернуть доски почета на предприятиях - РИА Новости, 21.10.2023

В Госдуме предложили вернуть доски почета на предприятиях

Депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия") считает необходимым вернуть доски почета на предприятиях. РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T07:25

2023-10-21T07:25

2023-10-21T07:25

специальная военная операция на украине

общество

россия

никита чаплин

госдума рф

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия") считает необходимым вернуть доски почета на предприятиях. "С первых лет советской власти на всех крупных предприятиях были введения доски почета. На красной доске размещали ударников предприятий, при этом как противоположность ей существовала черная доска, где размещали имена пьяниц и прогульщиков. Доска позора – это не совсем корректно и не всегда объективно, а вот ввести дополнительное поощрение в виде досок почета с каким-то вознаграждением для передовиков организации – отличное решение", – сказал он РИА Новости. Он отметил, что в России наступило время героев специальной военной операции. Кроме того, молодежь активно развивает добровольчество, много полезных благотворительных акций, которые проходят по стране, добавил депутат. "Очень важно хорошим примером мотивировать и других граждан делать добрые дела, принимать участие в общественно важных делах. Участники СВО – это наши бойцы, наши герои, которые точно заслуживают уважения и особого почета. И будет здорово, если коллеги будут знать своих героев в лицо", – сказал Чаплин. "Мы много работаем с разными организациями, часто школы обращаются за помощью в проведении мероприятий. И я заметил, что даже не во всех школах есть доски почета", – добавил он. По его словам, доски почета являются отдельной мотивацией, чтобы хорошо учиться и добиваться высот. Он считает, что доски почета в школах и других учебных заведениях с выпускниками-участниками СВО станут отличным примером для подрастающего поколения.

https://ria.ru/20230928/shkola-1899269519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия, никита чаплин, госдума рф