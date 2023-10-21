https://ria.ru/20231021/gd-1904363514.html

В ГД захотели привлечь Сатановского по статье из-за оскорбление Захаровой

В ГД захотели привлечь Сатановского по статье из-за оскорбление Захаровой - РИА Новости, 21.10.2023

В ГД захотели привлечь Сатановского по статье из-за оскорбление Захаровой

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что политолога Евгения Сатановского нужно привлечь по статье за оскорбление представителя власти, парламентарий... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T16:00

2023-10-21T16:00

2023-10-21T16:00

россия

ближний восток

евгений сатановский

владимир соловьев (телеведущий)

мария захарова

госдума рф

центральное разведывательное управление (цру)

вгтрк

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что политолога Евгения Сатановского нужно привлечь по статье за оскорбление представителя власти, парламентарий подготовит соответствующие обращения в МВД России и Следственный комитет РФ. "Политолог Сатановский грубо оскорбил представителей МИД РФ в прямом эфире... Считаю, что данный увлекшийся "политолог" должен быть привлечен по статье УК РФ, статья 319. Оскорбление представителя власти. Подготовлю соответствующие обращения в МВД России и Следственный комитет РФ", - заявил он РИА Новости.По мнению Хамзаева, чиновники в России работают и должны работать в интересах России, а не в интересах одной диаспоральной группы. "Россия отстаивает свои национальные интересы. Принципиальная позиция МИД РФ по многим вопросам это подтверждает", - отметил депутат.Как подчеркнул парламентарий, Сатановский "своими бездумными высказываниями" разжигает межнациональную ненависть и создает "скандалы, выгодные ЦРУ и ЦИПСО". Ранее телеведущий ВГТРК и канала Соловьев-Live Владимир Соловьев извинился за слова политолога Евгения Сатановского, сказанные в отношении замглавы МИД РФ Михаила Богданова и официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Соловьев рассказал, что Сатановский несколько дней назад в беседе с израильским журналистом на его YouTube-канале, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, оскорбил как дипломатов, так и министерство иностранных дел. В свою очередь, в Telegram-канале МИД РФ опубликовали пост, в котором сообщается, что Соловьеву точно не за что извиняться.

https://ria.ru/20231021/izvinenie-1904333691.html

россия

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россия, ближний восток, евгений сатановский, владимир соловьев (телеведущий), мария захарова, госдума рф, центральное разведывательное управление (цру), вгтрк, общество