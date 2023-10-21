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В ГД захотели привлечь Сатановского по статье из-за оскорбление Захаровой
В ГД захотели привлечь Сатановского по статье из-за оскорбление Захаровой - РИА Новости, 21.10.2023
В ГД захотели привлечь Сатановского по статье из-за оскорбление Захаровой
Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что политолога Евгения Сатановского нужно привлечь по статье за оскорбление представителя власти, парламентарий... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T16:00
2023-10-21T16:00
2023-10-21T16:00
россия
ближний восток
евгений сатановский
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что политолога Евгения Сатановского нужно привлечь по статье за оскорбление представителя власти, парламентарий подготовит соответствующие обращения в МВД России и Следственный комитет РФ. "Политолог Сатановский грубо оскорбил представителей МИД РФ в прямом эфире... Считаю, что данный увлекшийся "политолог" должен быть привлечен по статье УК РФ, статья 319. Оскорбление представителя власти. Подготовлю соответствующие обращения в МВД России и Следственный комитет РФ", - заявил он РИА Новости.По мнению Хамзаева, чиновники в России работают и должны работать в интересах России, а не в интересах одной диаспоральной группы. "Россия отстаивает свои национальные интересы. Принципиальная позиция МИД РФ по многим вопросам это подтверждает", - отметил депутат.Как подчеркнул парламентарий, Сатановский "своими бездумными высказываниями" разжигает межнациональную ненависть и создает "скандалы, выгодные ЦРУ и ЦИПСО". Ранее телеведущий ВГТРК и канала Соловьев-Live Владимир Соловьев извинился за слова политолога Евгения Сатановского, сказанные в отношении замглавы МИД РФ Михаила Богданова и официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Соловьев рассказал, что Сатановский несколько дней назад в беседе с израильским журналистом на его YouTube-канале, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, оскорбил как дипломатов, так и министерство иностранных дел. В свою очередь, в Telegram-канале МИД РФ опубликовали пост, в котором сообщается, что Соловьеву точно не за что извиняться.
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россия, ближний восток, евгений сатановский, владимир соловьев (телеведущий), мария захарова, госдума рф, центральное разведывательное управление (цру), вгтрк, общество
Россия, Ближний Восток, Евгений Сатановский, Владимир Соловьев (телеведущий), Мария Захарова, Госдума РФ, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ВГТРК, Общество
В ГД захотели привлечь Сатановского по статье из-за оскорбление Захаровой
Хамзаев: Сатановского нужно привлечь по статье за оскорбление власти