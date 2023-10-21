Рейтинг@Mail.ru
В ГД захотели привлечь Сатановского по статье из-за оскорбление Захаровой - РИА Новости, 21.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/gd-1904363514.html
В ГД захотели привлечь Сатановского по статье из-за оскорбление Захаровой
В ГД захотели привлечь Сатановского по статье из-за оскорбление Захаровой - РИА Новости, 21.10.2023
В ГД захотели привлечь Сатановского по статье из-за оскорбление Захаровой
Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что политолога Евгения Сатановского нужно привлечь по статье за оскорбление представителя власти, парламентарий... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T16:00
2023-10-21T16:00
россия
ближний восток
евгений сатановский
владимир соловьев (телеведущий)
мария захарова
госдума рф
центральное разведывательное управление (цру)
вгтрк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105494/87/1054948726_0:227:2429:1593_1920x0_80_0_0_a40942e41ec450b7729812bf6efc3c71.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что политолога Евгения Сатановского нужно привлечь по статье за оскорбление представителя власти, парламентарий подготовит соответствующие обращения в МВД России и Следственный комитет РФ. &quot;Политолог Сатановский грубо оскорбил представителей МИД РФ в прямом эфире... Считаю, что данный увлекшийся &quot;политолог&quot; должен быть привлечен по статье УК РФ, статья 319. Оскорбление представителя власти. Подготовлю соответствующие обращения в МВД России и Следственный комитет РФ&quot;, - заявил он РИА Новости.По мнению Хамзаева, чиновники в России работают и должны работать в интересах России, а не в интересах одной диаспоральной группы. &quot;Россия отстаивает свои национальные интересы. Принципиальная позиция МИД РФ по многим вопросам это подтверждает&quot;, - отметил депутат.Как подчеркнул парламентарий, Сатановский "своими бездумными высказываниями" разжигает межнациональную ненависть и создает "скандалы, выгодные ЦРУ и ЦИПСО". Ранее телеведущий ВГТРК и канала Соловьев-Live Владимир Соловьев извинился за слова политолога Евгения Сатановского, сказанные в отношении замглавы МИД РФ Михаила Богданова и официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Соловьев рассказал, что Сатановский несколько дней назад в беседе с израильским журналистом на его YouTube-канале, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, оскорбил как дипломатов, так и министерство иностранных дел. В свою очередь, в Telegram-канале МИД РФ опубликовали пост, в котором сообщается, что Соловьеву точно не за что извиняться.
https://ria.ru/20231021/izvinenie-1904333691.html
россия
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105494/87/1054948726_0:0:2429:1823_1920x0_80_0_0_1001c3d44aafcb7f59d9bc4e161b4078.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ближний восток, евгений сатановский, владимир соловьев (телеведущий), мария захарова, госдума рф, центральное разведывательное управление (цру), вгтрк, общество
Россия, Ближний Восток, Евгений Сатановский, Владимир Соловьев (телеведущий), Мария Захарова, Госдума РФ, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ВГТРК, Общество
В ГД захотели привлечь Сатановского по статье из-за оскорбление Захаровой

Хамзаев: Сатановского нужно привлечь по статье за оскорбление власти

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЕвгений Сатановский
Евгений Сатановский - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Евгений Сатановский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что политолога Евгения Сатановского нужно привлечь по статье за оскорбление представителя власти, парламентарий подготовит соответствующие обращения в МВД России и Следственный комитет РФ.
«

"Политолог Сатановский грубо оскорбил представителей МИД РФ в прямом эфире... Считаю, что данный увлекшийся "политолог" должен быть привлечен по статье УК РФ, статья 319. Оскорбление представителя власти. Подготовлю соответствующие обращения в МВД России и Следственный комитет РФ", - заявил он РИА Новости.

По мнению Хамзаева, чиновники в России работают и должны работать в интересах России, а не в интересах одной диаспоральной группы.
«

"Россия отстаивает свои национальные интересы. Принципиальная позиция МИД РФ по многим вопросам это подтверждает", - отметил депутат.

Как подчеркнул парламентарий, Сатановский "своими бездумными высказываниями" разжигает межнациональную ненависть и создает "скандалы, выгодные ЦРУ и ЦИПСО".
Ранее телеведущий ВГТРК и канала Соловьев-Live Владимир Соловьев извинился за слова политолога Евгения Сатановского, сказанные в отношении замглавы МИД РФ Михаила Богданова и официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Соловьев рассказал, что Сатановский несколько дней назад в беседе с израильским журналистом на его YouTube-канале, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, оскорбил как дипломатов, так и министерство иностранных дел. В свою очередь, в Telegram-канале МИД РФ опубликовали пост, в котором сообщается, что Соловьеву точно не за что извиняться.
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
Соловьев извинился за слова Сатановского о Богданове и Захаровой
Вчера, 13:14
 
РоссияБлижний ВостокЕвгений СатановскийВладимир Соловьев (телеведущий)Мария ЗахароваГосдума РФЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)ВГТРКОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала